'Red Bull zet vraagtekens bij acceleratie Mercedes F1-auto'

Red Bull leek in de eerste helft van dit seizoen flink in het voordeel ten opzichte van Mercedes. De dominante partij in het hybride-tijdperk van de Formule 1 was ineens niet meer zo sterk toen de Honda-krachtbron van Red Bull eenmaal op volle toeren draaide. In de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone kwam echter het keerpunt. Bij Red Bull bestaat het vermoeden dat Mercedes een manier gevonden heeft om winst te boeken bij het accelereren uit de bochten. Dit vermoeden wordt onderschreven door de resultaten, die in de laatste races steeds vaker in het voordeel van Mercedes uitvallen.

Wat betreft het totale vermogen en de topsnelheid lijken Mercedes en Red Bull erg aan elkaar gewaagd, maar het team van Max Verstappen en Sergio Perez verdenkt Mercedes ervan dat het een manier gevonden heeft om juist bij de acceleratie winst te boeken. Dit werd bevestigd door GPS-data van de laatste wedstrijden, waaruit bleek dat Mercedes in de acceleratie bijzonder sterk is maar aan het eind van de rechte stukken niet verder uitloopt. Auto, Motor und Sport schrijft dat bij Red Bull en ook Ferrari het vermoeden bestaat dat de Duitse formatie winst boekt met technologie in de intercooler. De warme lucht die door de intercooler gaat wordt afgekoeld van zo’n 100 graden naar de buitentemperatuur van dat moment. Er lijkt alleen iets meer speelruimte te zijn, blijkt op basis van een technische richtlijn. De warme lucht mag afgekoeld worden tot een temperatuur die 10 graden lager ligt dan de daadwerkelijke buitentemperatuur.

De dichtheid van koude lucht is groter dan warme lucht en daardoor kan in verhouding meer brandstof verbrand worden. Door de koude lucht vervolgens op te slaan en te gebruiken voor de acceleratie, kan op dat moment meer vermogen gegenereerd worden. Volgens berekeningen van Red Bull en Ferrari gaat het in de eerste fase van de acceleratie om een voordeel van twintig pk. Daarmee kan een significante winst geboekt worden. In principe is met deze werkwijze niets mis, maar Red Bull zet vraagtekens bij de sensor die de relevante temperatuur moet meten. In hoeverre kan de lucht nog verder afgekoeld worden dan reglementair voorgeschreven en is de sensor wel op de juiste plek geplaatst? Red Bull en Ferrari hebben hun twijfels. Bevindt deze sensor zich niet op de juiste plaats, dan kan een foutief beeld geschetst worden en zou Mercedes gebruik kunnen maken van te koele lucht, wat weer vermogensvoordeel oplevert.

Red Bull heeft een officieel verzoek ingediend bij de FIA om de zaak te onderzoeken, al wordt er ook gesproken over een officieel protest, schrijft de Duitse autosportwebsite.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.