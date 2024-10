Ferrari-coureurs ervaren groot verschil tussen mediums en softs

Hoewel Carlos Sainz vrijdag in het tweede deel van de kwalificatie voor de sprintrace van de Grand Prix van de Verenigde Staten de snelste tijd reed, is hij niet teleurgesteld over zijn vijfde plek in de beslissende SQ3. “Nee, niet echt”, antwoordde de Ferrari-coureur na afloop desgevraagd. “We hebben min of meer het maximale van waartoe onze auto hier in staat is eruit gehaald.”

Dat laatste klinkt gezien het verschil tussen SQ2 en SQ3 wellicht vreemd, maar Sainz legt uit dat dit met de banden te maken heeft. In het tweede segment reed iedereen op mediums en in het laatste deel op softs. “In SQ2 had ik een heel goede ronde op mediums, maar op softs lijkt het erop dat we nog een beetje tekortkomen ten opzichte van met name Mercedes en Max Verstappen”, aldus Sainz. Polesitter Verstappen deelt met Mercedes-coureur George Russell de eerste startrij voor de F1-sprint in Austin.

“Dit is min of meer waar we dit weekend staan”, vervolgde Sainz over zijn P5. De Spanjaard weet niet wat hij qua race pace kan verwachten, maar ziet wel een ander doel voor Ferrari. “De focus voor zaterdag wordt denk ik om nog iets beter te presteren op softs. Als je op P1 staat met mediums en op P5 met softs, dan geeft dat aan dat er misschien nog iets te vinden is op softs voor de kwalificatie.”

Leclerc: “We hadden op softs niet de snelheid”

Ook Charles Leclerc stipte het verschil tussen mediums en softs bij Ferrari aan. De Monegask kwalificeerde zich achter Verstappen en Russell wel als derde voor de sprintrace. Hij bleef Lando Norris en Sainz voor. “Op mediums zagen we er goed uit, maar op softs hadden we om één of andere reden niet de snelheid om mee te doen in het gevecht om P1”, vertelde Leclerc. “Mijn ronde was enigszins onsamenhangend, maar het is niet alsof ik iets geks heb gedaan. Het gevoel was niet geweldig, maar dat kan gebeuren. Zeker met beperkte trainingstijd.”

“We hebben zaterdag nog een kwalificatie om ons te herstellen, maar P3 is ook weer niet heel slecht voor een sprintkwalificatie”, nuanceerde Leclerc. Gevraagd naar wat er mogelijk is in de sprintrace, luidde het antwoord: “Max ziet er snel uit, maar ik heb geen idee wie snel is qua race pace. Voor nu zijn er veel vraagtekens, dus ik heb geen antwoord op deze vraag. Ik hoop echter dat we de sprint kunnen winnen, dat zou een goed teken zijn voor zondag.”

F1-update: Onze terugblik op de vrijdag in Austin