Marko rekende op andere concurrent voor Verstappen in F1 Austin

Bij Red Bull had met name adviseur Helmut Marko zich lange tijd vastgeklampt aan het updatepakket in Austin, dat volgens hem een ommekeer zou kunnen betekenen voor zijn team. De lijst aan updates bij de FIA bleef beperkt tot twee onderdelen, maar het bleek voor Max Verstappen op vrijdag in Austin goed genoeg om de sprintpole te veroveren. "Na VT1 hadden we vertrouwen dat we erbij zouden zitten over die ene ronde, maar we hadden verwacht dat Ferrari onze concurrent zou zijn", zegt Marko in gesprek met Servus TV. "Dat was niet het geval", merkt de Oostenrijker op, wetende dat George Russell op twaalf duizendsten van een seconde achter Verstappen stond.

Over de lange runs wil Marko nog niet al te veel kwijt, mede doordat het een stuk meer gissen is dan normaal door het sprintformat. "Er waren geen tijden om te vergelijken, maar het was een heel goede start", merkt de adviseur op. "En het toont aan dat het werk dat begon in Baku, via Singapore, nu duidelijk meer winst heeft opgeleverd. Maar het zit nog steeds verdomd dicht bij elkaar." Dat er tussen Singapore en Austin een pauze van vier weken zat, heeft Red Bull volgens Marko ook geholpen. "Het was tijd voor ons om nieuwe onderdelen te maken. Dat was niet mogelijk binnen dat andere ritme. En godzijdank werken de onderdelen direct. Door de sprint hebben we amper tijd om het echt af te stellen." Bovendien ziet Marko ook dat Verstappen tevreden is over het gevoel in de auto. "Het zal morgen dicht bij elkaar zitten, maar nu hebben we een auto die zich volgens Max zo gedraagt dat hij kan aanvallen, maar tegelijkertijd ook zuinig is op de banden."

Een succes

Bij Sergio Pérez ging het niet zo van een leien dakje. Hij wist ternauwernood SQ2 te bereiken, maar na een matige ronde op de mediumbanden strandde hij in die sessie op de elfde plek. "Hij zei dat hij geen grip had op de zachte banden, maar in de sprintrace moet het voor hem mogelijk zijn om in de punten te eindigen", zegt Marko daarover.

Tegelijkertijd schitterde een andere coureur juist weer: Liam Lawson. De vervanger van Daniel Ricciardo zag in SQ2 zijn rondetijd geschrapt worden, maar hij kon zich in VT1 al meten met Yuki Tsunoda en kan daarom ook op lof van Marko rekenen. "Hij was heel goed in VT1, op gelijke hoogte met Yuki - al dan niet sneller." De adviseur baalt uiteraard van die track limits van Lawson, maar: "Zijn prestaties waren onberispelijk, gezien het feit dat het zijn eerste keer op dit circuit was en de eerste keer sinds lange tijd dat hij weer in de auto zat. Je zou dus kunnen zeggen dat het een succes was", concludeert hij.

Video: Samenvatting van de sprint kwalificatie op COTA