Vasseur vertrouwt op correct handelen FIA in bib-saga

De hele Formule 1-paddock heeft het over het bib-systeem van Red Bull Racing. Vooral McLaren CEO Zak Brown laat zich horen, hij vindt dat de FIA het systeem waarmee de rijhoogte aangepast kan worden goed moet onderzoeken. Red Bull heeft namelijk als enige team het afstelmechanisme bij de pedalen zitten. Ferrari-teambaas Frederic Vasseur maakt zich bij Sky F1 weinig zorgen over het hele systeem van de Oostenrijkse concurrent.

"We moeten in dit geval de FIA vertrouwen", begint Vasseur. "Ik wil niet reageren op geruchten of zoiets. Ik weet niet wat er aan de hand is en ik weet niet of ze het gebruiken of niet. Als ze het wel gebruiken, dan is het duidelijk valsspelen. Er is dan geen grijs gebied of wat dan ook. We hebben vanaf het begin van het jaar genoeg grijze gebieden gehad, maar dit - als dit het geval zou zijn [dat ze het hebben gebruikt] - dan is er geen sprake van een grijs gebied. Maar nu moeten we de FIA vertrouwen."

En hoewel de hele bib-discussie de boventoon voerde in Austin, werd er ook gekwalificeerd voor de sprintrace. Ferrari begon daar als een van de favorieten voor de pole aan, maar het werd een derde plek voor Charles Leclerc en P5 voor Carlos Sainz. Niet helemaal het gewenste resultaat dus, maar voor Vasseur is er genoeg reden tot optimisme. "Het gevoel is goed. We zaten er vanaf de eerste training goed bij, net als in SQ1 en SQ2", verklaart de teambaas. "We hadden het wel lastig met de softs in SQ3, maar overall hebben we de pace dit weekend. We gaan zien hoe dat morgen [zaterdag] gaat zijn, maar alles is mogelijk."

Ferrari is een van de weinige teams die zonder updates naar Austin is afgereisd. Toch heeft Vasseur samen met de engineers van zijn team genoeg dingen geleerd over de SF-24. "Dit circuit is iets conventioneler. Het is meer een old skool-baan, in tegenstelling tot Singapore en Baku, of zelfs Monza", vertelt hij. "Het [pakket] levert en we zien dat we de pace dit weekend hebben. We hadden absoluut wat meer snelheid kunnen gebruiken, maar het is zeker dat het goed gaat."

Video: Samenvatting van de F1-sprintkwalificatie in Austin