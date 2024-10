Red Bull reageert op beschuldigingen over vermeend trucje met rijhoogte

In aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten is het in Austin vooral over een vermeend foefje met de zogenaamde bib gegaan, de verbinding tussen de voorkant van de vloer en het chassis. Er waren aanwijzingen dat de hoogte daarvan mogelijk door een team is aangepast tussen de kwalificatie en de race, hetgeen in strijd zou zijn met de parc fermé-regels. De FIA laat weten geen (sluitend) bewijs te hebben en concludeert daardoor dat er geen aanwijzingen zijn dat een team zoiets dit Formule 1-seizoen onder parc fermé heeft gebruikt.

Desondanks hebben meerdere formaties hun zorgen geuit op basis van een database, waarin ieder team de 'open source' onderdelen moet uploaden. Met het mechanisme zou het vanuit de cockpit mogelijk zijn om de hoogte van de bib aan te passen, hetgeen een monteur in theorie kan doen en een team in staat stelt om de bib-hoogte te optimaliseren voor zowel de kwalificatie als de race. Een vliegende ronde met weinig brandstof aan boord vergt immers een iets andere rijhoogte dan een race met - in ieder geval aan het begin - volle tanks. Alhoewel de FIA geen bewijs heeft gevonden en zoiets schier onmogelijk te achterhalen is (aangezien ieder team een soortgelijk mechanisme heeft), worden de controles vanaf dit raceweekend wel aangescherpt en kan de FIA dingen onder meer laten verzegelen voor de periode tussen de kwalificatie en de race.

Tijdens het raceweekend in Singapore heeft de FIA met verschillende teams contact gehad, waarna er met Red Bull is gesproken om er zeker van te zijn dat er geen onreglementaire dingen gebeuren. Het team van Christian Horner erkent tegenover Motorsport.com dat het mechanisme bestaat, maar voegt toe dat het onmogelijk te gebruiken valt wanneer de auto eenmaal is opgebouwd en klaar is voor de baanactie. "Ja, het mechanisme bestaat, alleen is het niet te gebruiken als de auto volledig is opgebouwd. In het vele contact dat we met de FIA hebben, is dit onderdeel naar voren gekomen en zijn we een plan overeengekomen voor de toekomst", zo luidt het statement.

Dat teams met argusogen naar elkaar kijken, hoort ook bij het intense slot van dit seizoen, waarin beide wereldtitels nog te vergeven zijn. Zo moest McLaren enkele weken geleden de (Baku-)achtervleugel aanpassen omdat die te ver door zou buigen, waar vooral Red Bull en Ferrari op hebben aangedrongen.