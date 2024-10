Red Bull Racing is voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Austin onderwerp van gesprek. Het team uit Milton Keynes zou – zoals eerder door Motorsport.com onthuld – een mechanisme in de auto hebben die het mogelijk maakt om de rijhoogte van de voorste bib onder parc ferme-omstandigheden aan te passen.

Het is verboden om dergelijke aanpassingen aan de auto door te voeren tussen de kwalificatie en de race. De FIA heeft duidelijk gemaakt dat er geen bewijs is dat Red Bull ooit op illegale wijze aanpassingen heeft gedaan, en het team uit Milton Keynes houdt vol dat het altijd volledig aan de regels heeft voldaan.

Echter, vanaf dit raceweekend in de Verenigde Staten voert de FIA striktere controles uit op wat teams op dit vlak doen. Naar verluidt zullen de officials zegels op de Red Bull-bolide plakken om ervoor te zorgen dat een en ander niet kan worden verplaatst zodra parc ferme-omstandigheden ingaan.

Bovendien zijn Red Bull en de FIA overeengekomen dat het team kan garanderen dat er ook in de toekomst niets illegaals kan gebeuren. Dit zou onder anderen kunnen betekenen dat het team van Max Verstappen aanpassingen aan de RB20 gaat doorvoeren. Bronnen suggereren dat die aanpassingen niet onmiddellijk kunnen worden doorgevoerd, omdat de benodigde ingrepen plaats moeten vinden in een complex deel van de auto. Red Bull hoopt echter dat de wijzigingen klaar zullen zijn voor de race op Interlagos over twee weken.

T-Tray bib Foto door: Giorgio Piola

Het hoogteaanpassingsapparaat is niets meer dan een schroefsysteem dat door een monteur met gereedschap kan worden gedraaid om zo de positie van de t-tray te verhogen of te verlagen (zie foto hierboven). Alle teams hebben een dergelijk systeem, hoewel men begrijpt dat dat van Red Bull uniek is, omdat het toegankelijk is vanuit de binnenkant van de auto. Dit maakt dat het niet zichtbaar is voor buitenstaanders.

Het team houdt vol niks verborgen te hebben, en berust zich op het feit dat het ontwerp van het aanpassingsapparaat moet worden gepubliceerd op de open-source servers van de FIA. Een senior binnen Red Bull zei in Austin het volgende over het vermeende apparaat: "Ja, het bestaat, hoewel het ontoegankelijk is zodra de auto volledig is geassembleerd en klaar is om te rijden." Het apparaat zit verstopt achter een paneel in de cockpit, die moet worden opgetild voordat een monteur de hoogte van de auto kan aanpassen. Dit soort handelingen kunnen niet zomaar onopgemerkt uitgevoerd worden, maar de FIA wil uitsluiten dat dergelijke trucs uitgevoerd kunnen worden door teams.