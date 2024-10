FIA gaat ook bib-systemen van andere F1-teams inspecteren

Het gesprek van de dag in de Formule 1-paddock is niet alleen de baanactie in Austin, maar meer de bib-saga bij Red Bull Racing. Het team uit Oostenrijk kon de hoogte van de bib en daarmee de rijhoogte veranderen vanuit de cockpit, meer specifiek richting de voeten. In theorie zouden monteurs dat onder parc fermé kunnen doen, maar Red Bull ontkent met klem dat dit ooit is gebeurd. Nog voordat er maar een meter was gereden op het Circuit of the Americas was vooral McLaren CEO Zak Brown vocaal. De Amerikaan riep op om het grondig te onderzoeken.

Opvallend genoeg was er na de eerste training in Texas direct bezoek in de pitbox bij Red Bull. Camera's van Sky F1 pikten op dat FIA-officials uitleg kregen van Red Bull-monteurs en dat ze het mechanisme aan boord van de RB20 aan het bekijken waren. Motorsport.com heeft vernomen dat de FIA van plan is om deze checks vrijdag bij meerdere teams in de pitlane uit te voeren. Mocht zoiets vanuit de cockpit aangepast kunnen worden, dan wordt het net als bij Red Bull verzegeld. Dat team is overigens van plan om in Brazilië een permanente oplossing te hebben en daar bib-mechanisme anders in te richten.

Het is overigens zo dat alle teams beschikking hebben over een systeem waarmee de rijhoogte aangepast kan worden, maar de manier waarop Red Bull dat kan doen heeft de wenkbrauwen doen fronsen. Theoretisch gezien kan het team onder leiding van Christian Horner in parc fermé de rijhoogte nog aanpassen. Dat wordt zoals gezegd ten stelligste ontkent. Het hoofd van FIA's single seaters-commissie Nikolas Tombazis wil daardoor ook niet spreken van valsspelerij. "We hebben geen duidelijke indicatie dat iemand zoiets aan het doen is. We hebben alleen besloten dat er vanaf deze race helemaal geen mogelijkheid meer moet zijn om überhaupt zoiets te doen", aldus de Griek bij Sky F1. "Als een team iets ontworpen heeft waardoor de rijhoogte snel aangepast kan worden, dan moeten we dat bekijken, zodat ze daar in parc fermé niet meer bij kunnen. Ik denk dat alle teams daar gehoor aan hebben gegeven, en als het aan ons ligt, is het prima onder controle.

Nog geen grondig onderzoek

Brown was eerder op de vrijdag duidelijk dat de FIA de onderste steen boven moest krijgen in dit onderzoek, maar volgens bronnen van Motorsport.com is er nog geen formeel onderzoek ingesteld. Tombazis legt ook uit dat dat niet de bedoeling is van de checks die dit weekend uitgevoerd worden. "Het gaat hier om een paar millimeters [aan verandering]. Het gaat om hele kleine getallen, ik vind daarom niet dat we dit moeten bekijken, en zoals ik al zei, we hebben geen bewijs of indicatie dat zoiets is gebeurd."