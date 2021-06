Ferrari begrijpt tijdverlies in DRS-zones op Red Bull Ring niet

De algemene tendens bij Ferrari in 2021 is dat de renstal uitstekende kwalificaties afwerkt, maar op racesnelheid het een en ander mist. Met name Charles Leclerc eindigde dit jaar in de kwalificaties al regelmatig in de top-vier, maar op de Red Bull Ring was hij met P7 de beste Ferrari-coureur. Teamgenoot Carlos Sainz Jr. moest zich zelfs tevredenstellen met P12. Na afloop van de kwalificatie gaf Leclerc toe dat de SF21 voor de GP van Stiermarken iets meer is afgesteld op de race. “Een beetje, maar niet zoveel als het gat probeert te vertellen. Dat zeker niet, maar de focus is wel iets verschoven”, vertelde de Monegask.

Meestal lijken Ferrari en rivaal McLaren aan elkaar gewaagd, maar zaterdag was het gat in de kwalificatie groot. Leclerc gaf drie tienden toe op Lando Norris op P4 en dat vond hij een beangstigend groot verschil. “We waren eigenlijk heel blij met mijn ronde. Alles kwam samen, ik reed een goede en foutloze ronde en stopte al mijn beste bochten samen in één ronde. Maar als ik dan kijk naar het gat tussen mijzelf en Lando, dan is dat... ik wil niet zeggen dat het beangstigend is, maar dat is het eigenlijk wel”, aldus Leclerc. De Monegask heeft zelfs meer vertrouwen in de race. “Ik denk dat onze racesnelheid dit weekend beter is dan onze kwalificatiesnelheid, dat is vrij ongebruikelijk. Maar soms namen we de snelheid van de vrijdag niet mee naar de zondag. We moeten dus proberen om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de zondag, zodat we een goede race hebben.”

Rechte stukken overduidelijk zwakke plek

Teamgenoot Sainz schaart zich achter de conclusie van zijn teamgenoot. “In vergelijking met andere weekenden zijn we dit weekend niet zo sterk over één ronde”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. Het probleem voor de Spanjaard zit hem vooral in de voorbanden. “In de kwalificatie heb ik moeite om de voorbanden aan de praat te krijgen. Soms lukt het om de banden te laten bijten in de snelle bochten, maar in sommige ronden lukt het niet. Zelfs als ik de afstelling verander, onderstuur ik van de baan. Dat is niet ideaal, maar hopelijk kunnen we de trend veranderen en zijn we in de race sterker dan in de kwalificatie.”

Een andere reden voor het relatieve gebrek aan snelheid zijn de karakteristieken van de Red Bull Ring, aldus Sainz. “We hebben dit weekend niets anders gedaan. Het is dus niet zo dat mijn auto heel anders was dan in Paul Ricard. Het ligt dus aan de karakteristieken van de baan. Je hebt hier drie lange rechte stukken na elkaar”, concludeert hij. “Onze eerste sector is het hele weekend al matig. Er spelen karakteristieken van het circuit mee die duidelijk niet goed bij onze auto passen.” Ook Leclerc trekt die conclusie, hoewel hij in het duister tast waarom Ferrari op dat vlak zoveel verliest. “We verliezen behoorlijk wat in de eerste sector, die vooral bestaat uit DRS-zones. We begrijpen niet waarom dat zo is, maar de concurrentie lijkt veel sterker te zijn met DRS geopend. We verliezen het niet alleen op de rechte stukken, maar wel het gros. En misschien wat met de algemene grip. Maar in vergelijking met de rest zijn we niet slecht in de bochten.”

