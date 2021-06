Ferrari: FIA moet dialoog zoeken, niet zomaar richtlijnen sturen

De afgelopen weken heeft de FIA zich meerdere keren laten gelden met nieuwe technische richtlijnen. Na dergelijke verhelderingen rond de flexibele vleugels en de bandenspanning werd voorafgaand aan de GP van Stiermarken een directief verstuurd over de pitstopprocedures. Enkele teams hebben hun zorgen over de veiligheid geuit bij de FIA, die met de richtlijn probeert om de stops te vertragen. Vanaf de Hongaarse GP moeten de F1-teams garanderen dat de respons op het neerzetten van de auto op de grond en het wegsturen uit de pits worden gebaseerd op menselijke reactietijden. Nu gebeurt dat deels via automatische systemen.

Mercedes en McLaren verwelkomden de ingreep van de FIA, terwijl Red Bull Racing juist liet weten teleurgesteld te zijn in de nieuwe richtlijn. Ferrari lijkt zich enigszins neutraal te houden in de discussie. Volgens sportief directeur Laurent Mekies levert de richtlijn weinig problemen op voor het team, maar de timing ervan kwam als een verrassing. “Het komt zeker uit het niets. Zonder de omstandigheden te bespreken, denk ik zeker dat het beter is om voortaan de kans te krijgen bij elkaar te komen en dit soort dingen tussen de FIA en de teams te bespreken”, vertelde Mekies. “Dat is beter dan midden in het seizoen verrast te worden met een technisch directief. Uiteindelijk begrijpen we waarom, maar het zou fijn zijn om eerst te zien wat het is.”

Red Bull-teambaas Christian Horner liet vrijdag al optekenen dat Mercedes mogelijk achter de verscherpte richtlijnen rond de pitstops zit. Daarmee zou de pitcrew van Red Bull, die als snelste in de F1 geldt, gestopt moeten worden. “Als je niet verslagen kan worden, dan is het voor je tegenstanders logisch dat ze proberen om je te vertragen. Dat is duidelijk wat hier gaande is.” Mercedes F1-baas Toto Wolff verklaarde vervolgens dat hij weliswaar geïnformeerd had naar een systeem dat het proces in de pits zou kunnen versnellen. Vragen om een richtlijn heeft hij echter niet gedaan. “We hebben bij de FIA geïnformeerd naar een veiligheidsmechanisme, wat gerelateerd is aan een systeem dat wij gebruikten, en of dat geoptimaliseerd kon worden”, zei Wolff. "Dat gebeurde drie tot vier weken geleden. Het was een vraag over technologie. Of dat iets anders getriggerd heeft? Misschien, maar dat weet ik niet. Dit is de vraag die wij stelden."

Video: De aangescherpte pitstop-regels en de onvrede tussen Red Bull en Mercedes besproken