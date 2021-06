Wolff laakt claims McLaren en te zware straf na spin Bottas in pits

Voorafgaand aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Stiermarken wist Valtteri Bottas al dat hij drie plaatsen in moet leveren op de startopstelling. Hij maakte een op het oog knullige fout tijdens de tweede vrije training. Bij het wegrijden na een bandenwissel spinde de Mercedes-coureur in de pits, waarbij hij voor de pitboxen van McLaren tot stilstand kwam. De monteurs van dat team duwden Bottas vervolgens weer in de goede richting, maar op de pitmuur werd direct contact gelegd met de wedstrijdleiding. Het gevolg: de coureur en zijn team moesten zich melden bij de stewards, die hem dus een straf oplegden vanwege het veroorzaken van een gevaarlijke situatie.

Sinds enkele races zendt de F1 ook radiocommunicatie tussen de pitmuur en de FIA uit. De klachten van McLaren over de spin van Bottas werden dus opgepikt en uitgezonden. “Het is goed dat deze kanalen nu opengesteld zijn, zodat we allemaal kunnen lachen”, zei Mercedes-teambaas Toto Wolff over de communicatie tussen McLaren en de FIA. Het door McLaren geschetste scenario ziet hij als overdreven. Desondanks begrijpt de Oostenrijker waarom de wedstrijdleiding besloot om Bottas een straf te geven. Tegelijkertijd deelt hij ook de mening van zijn coureur dat een gridstraf van drie plaatsen een te zware sanctie is.

“Valtteri spinde in de pits en had iemand kunnen verwonden. Ondanks dat dit op lage snelheid gebeurde, kan het iemand behoorlijk verwonden. Ik begrijp de straf. Vind ik die zwaar? Ja, zeker voor iemand als Valtteri die nooit een verkeerde actie uithaalt”, vervolgt Wolff. “Hij was heel eerlijk en duidelijk in zijn uitleg. Velen zouden zeggen dat ze niet wisten wat er gebeurde, of dat de geverfde sponsoring erg glad was en dat de verf aangepast zou moeten worden. Valtteri was eerlijk en zei dat hij de controle verloor toen hij de start probeerde te optimaliseren. We moeten in de paddock iets meer integriteit hebben, zoals Valtteri heeft. Dat geldt ook voor de mensen die snel op de knop drukken en over iedereen klagen.”

McLaren bleek een van de profiteurs van de straf voor Bottas. De Fin kwalificeerde zich als tweede op de Red Bull Ring, maar moet door de straf vanaf de vijfde plek aan de race beginnen. Lando Norris schuift hierdoor op naar de derde startpositie, nadat hij de kwalificatie op de vierde positie afsloot.