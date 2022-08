Alonso is Canada niet vergeten: Wil nette race vanaf derde plek

Een tombola aan gridstraffen zorgde ervoor dat Fernando Alonso na de kwalificatie voor de GP van België nog drie posities opschoof. Zijn zesde tijd in Q3 wordt zodoende omgezet in de derde positie op de startgrid, direct achter Carlos Sainz en Sergio Perez op de eerste startrij. Alleen tijdens de GP van Canada startte de Alpine-coureur verder van voren, want in de natte kwalificatie kwam hij destijds tot de tweede startpositie. De race op Circuit Gilles Villeneuve verliep daarna niet volgens plan, want Alonso viel uiteindelijk terug tot de negende positie aan de finish. Na de kwalificatie op Spa-Francorchamps wil de tweevoudig wereldkampioen dan ook niet te ver op de zaken vooruitlopen.

"Ik ben voorzichtig, want in Canada stonden we op de eerste startrij en deden we een hoop dingen verkeerd", weet Alonso nog van de race in Montreal, om vervolgens op te sommen waar het toen mis ging: "We maakten geen gebruik van de safety cars, we reden heel lang door op onze eerste set banden en we hadden problemen met de batterij. De races zijn op zondag, niet op zaterdag. Ik wil gewoon een nette race hebben."

Toch denkt Alonso dat het onvermijdelijk is dat hij gedurende de race ietwat gaat terugvallen. Desondanks acht hij een klassering in de top-zes haalbaar. "Enkele sterke tegenstanders starten achter ons. De Mercedessen zijn normaal sterk qua race pace en ook Verstappen gaat op een gegeven moment naar de podiumplaatsen komen", aldus Alonso. "Realistisch gezien denk ik dat top-vijf, top-zes onze normale positie is aan het einde van de race, maar laten we afwachten waar we uiteindelijk staan."

In de kwalificatie in België moest Alonso zijn meerdere erkennen in teamgenoot Esteban Ocon. Hij werkte zijn beste kwalificatie van het seizoen af en eindigde op de vijfde positie. Hij is echter een van de rijders met een gridstraf en wordt daardoor teruggezet naar de zestiende positie op de startgrid. Die straf doet Ocon pijn gezien de goede vorm van Alpine, maar punten zijn in zijn ogen alsnog haalbaar. "We hebben een auto die snel genoeg is om dat voor elkaar te krijgen. Om mij heen zitten veel auto's die zich een weg naar voren willen banen. Ik kan kijken naar wat zij doen en ze volgen om zelf ook naar voren te komen."

