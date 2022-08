Mercedes pakte in het laatste weekend voor de zomerstop, in Hongarije, nog de pole-position met George Russell en eindigde in de laatste twee races met beide auto’s op het podium. In België kwam de regerend kampioen bij de constructeurs er echter niet aan te pas: Lewis Hamilton (+1,838) en Russell (+2,111) eindigden de kwalificatie als respectievelijk zevende en achtste, op grote achterstand van snelste man Max Verstappen. Door de gridstraffen van diezelfde Verstappen, Charles Leclerc en Esteban Ocon schuiven de Mercedes-rijders wel op naar P4 en P5 op de startopstelling.

Teambaas Toto Wolff noemde de kwalificatie van Mercedes op Spa ‘de slechtste in de afgelopen tien jaar’, maar Hamilton kiest minder harde woorden. “Ik wil het woord ‘teleurstellend’ niet gebruiken, want we mogen niet vergeten dat er in de fabriek tweeduizend mensen keihard aan het werk zijn om het op te lossen”, legt de zevenvoudig wereldkampioen uit. “Natuurlijk zou ik willen dat we het voor elkaar hadden, dat we upgrades hadden meegenomen die ons vooruit zouden helpen en dat we vooraan konden vechten. Het is echter zoals het is en dat doet pijn. Geloof me, het doet pijn.”

Toch blijft Hamilton lachen, ook al is dat eerder als de spreekwoordelijke boer met kiespijn. “Op dit moment moet je het gewoon weglachen en zeggen dat we toch niet vechten om het kampioenschap”, vervolgt Hamilton. “Als ik te serieus zou worden en te terneergeslagen zou zijn…ik heb een verantwoordelijkheid en moet proberen de moraal hoog te houden. We moeten namelijk blijven pushen en niet moedeloos worden. Ja, het is klote en we zijn langzaam.”

Desondanks heeft Hamilton vanaf P4 wel uitzicht op een podiumplek. “Dat is hoe krankzinnig het is. We zijn heel traag, maar starten toch als vierde”, constateert de Brit. “Misschien hebben we een kans om op het podium te eindigen. We moeten optimistisch blijven. De auto heeft me dit weekend niet verteld dat hij wil winnen, maar misschien ga ik nog even met hem in gesprek en reageert hij in de race iets beter.”

Video: Verbazing bij Mercedes over het verschil met Max Verstappen