Spa-Francorchamps ook volgend jaar nog op Formule 1-kalender

Het huidige Formule 1-contract van Spa-Francorchamps loopt na de editie van dit weekend af. Doordat de koningsklasse kan rekenen op interesse van veel meer circuits dan dat er op de kalender passen, leek Spa net als Paul Ricard het kind van de rekening te worden. Zo moeten China, Qatar en Las Vegas allemaal een plekje op de kalender krijgen en zijn er eveneens plannen voor een Grand Prix in Zuid-Afrika. Het zou het totaalaantal races op 26 brengen en dat zijn er twee teveel. F1 CEO Stefano Domenicali heeft al meermaals laten weten dat de planning voor volgend seizoen 24 krachtmetingen telt.

Het maakte dat Spa eerder dit jaar ontbrak op een conceptkalender van de Formule 1, maar sindsdien zijn de kansen ten goede gekeerd. De officiële reden heeft de Formule 1 nog niet gecommuniceerd, maar het heeft er alle schijn van dat de Grand Prix van Zuid-Afrika nog niet in 2023 maar pas in 2024 plaatsvindt. Het is geen geheim dat Spa-Francorchamps op pole-position stond om door te schuiven bij het wegvallen van China of Zuid-Afrika. Precies dat is nu gebeurd.

Een uur voor de editie van 2022 heeft de organisatie namelijk laten weten dat de Grand Prix van België ook volgend jaar nog op de kalender staat. Het gaat om een eenjarige deal. Vanaf 2024 is de F1-toekomst van Spa nog ongewis, al wordt er in de paddock meer en meer gesproken over een rotatiesysteem met verschillende races.

Stefano Domenicali, CEO Formule 1 Foto: Erik Junius