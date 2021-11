F1 tijdschema: De tijden van het sprintrace-weekend in Brazilië

Met zijn zege in de Grand Prix van Mexico heeft Max Verstappen een goede stap gezet richting de wereldtitel. De Red Bull F1-coureur heeft met nog vier races te gaan een voorsprong van negentien punten op zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Nederlander was op het Autodromo Hermanos Rodriguez ongenaakbaar in de race. Met een fenomenale start en een indrukwekkende race pace reed hij relatief eenvoudig naar de winst. Zet hij in Brazilië nogmaals zo’n belangrijke stap of slaat Mercedes daar terug?

Vanwege de coronapandemie stond de Grand Prix van Brazilië in 2020 niet op het programma, maar dit jaar is de doorgaans vermakelijke race terug. In 2019 ging de winst naar Verstappen, die in een spectaculaire race het hoofd koel hield en samen met Pierre Gasly en Carlos Sainz naar het podium mocht. Het weer kan altijd een rol van betekenis spelen, dus er wacht de fans weer een interessant weekend.

Starttijden Grand Prix van Brazilië

De F1 GP van Brazilië 2021 wordt verreden op zondag 14 november en start om 18.00 uur Nederlandse tijd, dat is 14.00 uur lokale tijd. Het Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo organiseert het laatste sprintrace-experiment van het jaar. Na eerdere tests in Silverstone en Monza evalueert de sport nogmaals het nieuwe format. Max Verstappen won de eerste sprintrace uit de historie, op Italiaanse bodem ging de winst naar Valtteri Bottas.

Dit experiment houdt in dat het format voor het raceweekend aardig overhoop is gegooid. Op vrijdag wordt een uur getraind, van 16.30 uur tot 17.30 uur Nederlandse tijd. Om 20.00 uur gaat de kwalificatie volgens het gebruikelijke format van start. Hiermee wordt de startopstelling voor de sprintrace bepaald. Op zaterdag wordt tussen 16.00 uur en 17.00 uur nog een uurtje getraind, waarna om 20.30 uur de sprintrace van start gaat. Deze race gaat over 24 ronden of maximaal 30 minuten. De uitslag van deze sprintrace bepaalt de startvolgorde voor de Grand Prix op zondag.

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 12 november 16.30u - 17.30u 12.30u - 13.30u Q1 Vrijdag 12 november 20.00u - 20.18u 16.00u - 16.18u Q2 Vrijdag 12 november 20.25u - 20.40u 16.25u - 16.40u Q3 Vrijdag 12 november 20.48u - 21.00u 16.48u - 17.00u Tweede vrije training Zaterdag 13 november 16.00u - 17.00u 12.00u - 13.00u Sprintrace Zaterdag 13 november 20.30u - 21.00u 16.30u - 17.00u Race Zondag 14 november 18.00u 14.00u