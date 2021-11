Red Bull wint Fastest Pitstop Award voor vierde jaar op rij

Red Bull Racing noteerde tijdens de vorige race in de Verenigde Staten nog de beste pitstop van het veld en ook tijdens de Grand Prix van Mexico bleek de pitcrew goed in vorm. De langzaamste stop van het team duurde slechts 2,38 seconden, maar dat is tijdens de race op Autodromo Hermanos Rodriguez slechts genoeg voor de vijfde plek op de ranglijst. Voor de andere pitstop had Red Bull 2,27 seconden nodig, maar ook dat was niet voldoende om opnieuw de snelste pitstop van de race te hebben.

Die snelste stop werd namelijk afgeleverd door Williams. De pitcrew van het in Grove gevestigde team had in ronde 15 slechts 2,17 seconden nodig om George Russell van vier nieuwe banden te voorzien. De tweede plek is wel voor Red Bull, dat Max Verstappen in 2,27 seconden voorzag van een nieuwe set banden. Daarachter volgen twee pitstops van Ferrari: die van Carlos Sainz in ronde 42 duurde 2,33 seconden, die van Charles Leclerc in de dertigste ronde duurde vijf honderdsten van een seconde langer. De pitstop van Sergio Perez in ronde 40 completeert de top-vijf.

Hiermee is duidelijk geworden dat Red Bull dit jaar met de Fastest Pitstop Award aan de haal gaat. Met nog vier races te gaan staat de formatie uit Milton Keynes op 452 punten, wat er 198 meer zijn dan naaste rivaal Mercedes tot dusver behaalde. Doordat er nog maar 172 punten te verdienen zijn, staat vast dat de award voor het vierde jaar op rij naar Red Bull Racing gaat.

De vijf snelste pitstops tijdens de GP van Mexico

Team Coureur Tijd (sec) Ronde 1 Williams George Russell 2,17 15 2 Red Bull Max Verstappen 2,27 33 3 Ferrari Carlos Sainz 2,33 42 4 Ferrari Charles Leclerc 2,38 30 5 Red Bull Sergio Perez 2,38 40