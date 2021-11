Alfa Romeo wil Bottas in Abu Dhabi laten testen

Valtteri Bottas heeft de fabriek van Alfa Romeo al bezocht en heeft rekening houdend met een deal met Mercedes ook al een zitje gepast voor de test in Abu Dhabi. Er kleven echter nogal wat commerciële haken en ogen aan een vroege overstap, omdat Bottas formeel nog tot en met 31 december onder contract staat bij Mercedes. De test vindt echter zo laat in het kalenderjaar plaats dat Bottas voor een groot deel vrij is van zijn Mercedes-gerelateerde verplichtingen. Een woordvoerder van het Mercedes F1-team laat aan Motorsport.com weten dat er geen reden is om Bottas de test te verbieden en dat er gewerkt wordt aan een oplossing.

“Ik ben er een paar weken geleden geweest”, zei de Fin over zijn bezoek aan de Alfa-fabriek in Hinwil. “Het is een mooie fabriek, ze beschikken over alles om een sterk team te zijn. Ik denk dat ze dit jaar niet echt veel gedaan hebben aan de ontwikkeling van de auto. Ik verwachtte dit jaar niet veel van ze, maar sinds januari zijn ze eigenlijk al bezig met volgend jaar.” Over een mogelijke deelname aan de test in Abu Dhabi zei Bottas: “Dat moeten we zien, hopelijk wel.”

Alfa Romeo-teambaas Fred Vasseur bevestigde dat er gesproken wordt over een vroege overgang van Bottas. “We bespreken dit met Mercedes en moeten tot een akkoord komen”, liet hij aan Motorsport.com weten. “Ik hoop dat het lukt. Een contract is een contract en hij heeft er eentje tot het eind van het jaar, dus daar moeten we naar kijken. De auto is volgend seizoen helemaal anders, maar de test is voor beide partijen waardevol om te doen. Ik denk dat het voor ons logisch is om hem te laten testen, het zou een mooie kans zijn om vast met elkaar te kunnen samenwerken. Het gaat in eerste instantie om het bouwen van een relatie tussen team en coureur.”

Tijdens de Abu Dhabi-test mogen teams voor het eerst met de definitieve versie van de nieuwe Pirelli-banden testen. Ook wordt de test als essentieel gezien omdat er maar weinig voorbereidingstijd is in het nieuwe jaar. Williams heeft laten weten niet in actie te komen tijdens de post-season test op 14 en 15 december op het Yas Marina Circuit.