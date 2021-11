Verstappen heer en meester in Grand Prix van Mexico

Voorafgaand aan het weekend op het Autodromo Hermanos Rodriguez was de heersende gedachte dat Red Bull er wel even met de overwinning vandoor zou gaan, aangezien het team uit Milton Keynes gewoonlijk sterk voor de dag komt op de hooggelegen baan in Mexico-Stad. Maar het was zaterdag verrassend genoeg Mercedes geweest dat de lakens uitdeelde in de kwalificatie. Valtteri Bottas ging snelste en Hamilton klokte de tweede tijd. Max Verstappen en thuisrijder Sergio Perez moesten zich tevreden stellen met de derde en vierde tijd.

Lees terug: Liveblog bij de F1 Grand Prix van Mexico

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner gaf na de kwalificatie aan dat de start een belangrijk moment zou worden aangezien de goede topsnelheid van Mercedes het niet makkelijk zou maken om later in de race nog een inhaalactie te maken. Bovendien kan iemand volgen in de ijle lucht nadelige gevolgen hebben voor de temperaturen in de auto. Idealiter werd er dus al toegeslagen bij de start en die boodschap bleek niet aan dovemansoren gericht. Verstappen kende een uitstekende start vanaf de schone kant van de baan en dook meteen in de slipstream bij polesitter Bottas. De Fin liet vervolgens na om de linkerkant van de baan af te dekken, waardoor Verstappen de twee Mercedessen kon passeren en vervolgens de ideale lijn kon nemen de eerste bocht in.

Achter Verstappen waren er verschillende schermutselingen. Perez moest bij de eerste bocht eieren voor zijn geld kiezen en ging rechtdoor over het gras. Bottas werd van achteren aangereden door Daniel Ricciardo en belandde in een spin, waardoor hij achteraan belandde. Esteban Ocon kwam in de sandwich bij Yuki Tsunoda en Mick Schumacher. Zowel de Japanner als de Duitser werd omhoog gewipt, waarna de race voor beide ten einde was. De Fransman overleefde het moment en vervolgde zijn weg. Wel moest de safety car naar buiten komen zodat de AlphaTauri en Haas konden worden geborgen.

Na vier ronden werd de race hervat. Verstappen koos de langzame bocht in het stadiongedeelte om weer op het gas te gaan, waardoor hij bij het opkomen van het rechte stuk gelijk een klein gaatje te pakken had ten opzichte van Hamilton. De Limburger ging vervolgens zigzaggend over het rechte stuk zodat de regerend wereldkampioen geen slipstream kon pakken. Zo bleef Verstappen aan de leiding bij de herstart, waarna de Red Bull-coureur het tempo dicteerde en langzaam maar zeker wegreed bij Hamilton. “Hij is snel”, constateerde de Brit.

Na 29 ronden genoot Verstappen een redelijk comfortabele buffer van tien seconden. Hamilton was moest intussen in zijn spiegels te kijken, want Perez was bezig om het gat met hem te dichten. Voordat de Mexicaan binnen DRS-afstand kon komen, dook Hamilton echter de pits binnen om zijn medium banden in te ruilen voor harde exemplaren. Hamilton kwam achter Pierre Gasly en Charles Leclerc als vijfde terug op het circuit, maar zag die twee coureurs kort na hem naar de pits gaan, waardoor hij zonder inhalen opschoof naar P3.

Verstappen ging na 33 ronden naar binnen om harde banden te halen en droeg daarmee de leiding over aan Perez, die zo de eerste Mexicaan werd die aan de leiding ging van een Mexicaanse Grand Prix. De coureur uit Guadalajara kwam herhaaldelijk op de radio om te laten weten dat zijn banden nog in prima staat verkeerden, waarmee er een mogelijkheid leek te komen om na een lange eerste stint op de mediums naar de soft te wisselen. Na 40 ronden sloeg Perez eindelijk af naar de pitstraat. Red Bull besloot het er niet op te wagen en stuurde hem op harde banden weer naar buiten. Zijn pitstop betekende dat Verstappen terug was aan de leiding en Hamilton weer tweede lag, een kleine tien seconden achter de WK-leider. En het verschil tussen Verstappen en Hamilton werd alleen nog maar groter.

Perez reed na zijn bandenwissel tien tellen achter Hamilton, maar kon op zijn versere rubber een veel beter tempo rijden dan de zevenvoudig wereldkampioen. Verstappen toonde aan de kop van het veld ook interesse in het verschil tussen Hamilton en Perez, duidelijk hopend dat zijn teamgenoot de coureur uit Stevenage nog naar de derde plek kon terugverwijzen. En dat verschil werd zienderogen kleiner. Met nog elf ronden te gaan was het gat zo goed als gedicht. Terwijl Hamilton aan zijn team doorgaf dat zijn banden minder aan het worden waren, kreeg Perez te horen dat het ‘all systems go’ was om de aanval te openen op de Brit.

Meerdere keren reed Perez op het rechte stuk naar de achterkant van Hamilton, maar was het verschil bij het aanremmen van de eerste bocht nog te groot voor een inhaalactie. Tot overmaat van ramp voor de regerend kampioen kreeg hij ook nog de instructie om over te gaan tot ‘lift and coast’, omdat zijn Mercedes oververhit dreigde te raken. Hamilton kreeg weer wat lucht toen het tweetal zich langs een aantal achterliggers moest werken. Het kwam daardoor aan op de laatste ronde, maar de tweede plaats bleek uiteindelijk te hoog gegrepen voor Perez.

De gehele race was er geen vuiltje aan de lucht voor Verstappen, die in Mexico zijn negende overwinning van het seizoen behaalde en daarmee uitstekende zaken deed in het kampioenschap. Hamilton eindigde zestien seconden achter Verstappen als tweede. Perez maakte het podium in zijn thuisrace compleet, tot grote blijdschap van de massaal opgekomen Mexicaanse fans.

Pierre Gasly reed weer eens een ijzersterke race voor AlphaTauri en kwam na een vrij eenzame wedstrijd als vierde over de streep. Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc werden vijfde en zesde. Aston Martin-rijder Sebastian Vettel lag na de ietwat chaotische openingsfase achtste en finishte uiteindelijk als zevende. Kimi Raikkonen profiteerde eveneens van de vroege mêlee, maar maakte niettemin indruk door achtste te worden met zijn Alfa Romeo. Fernando Alonso en Lando Norris gingen er in Mexico met de resterende punten vandoor. Antonio Giovinazzi lag na de eerste ronde fraai zesde, maar zou gedurende de race terugzakken naar de elfde plaats. Daniel Ricciardo kwam met zijn McLaren als twaalfde onder de vlag door.

Bottas ging na zijn spin in de eerste bocht naar de pits en kwam daarna geen moment meer in de buurt van een puntenfinish. De Fin slaagde er maar niet in om Ricciardo voorbij te komen en werd in de slotfase tot twee keer toe naar binnen gehaald voor zachte banden om de snelste raceronde af te snoepen van Verstappen. Bottas slaagde hier op de valreep in, waardoor de uiteindelijke score van Verstappen 25 punten bedroeg in plaats van 26 punten. De coureur uit Nastola zelf schoot er niets mee op, omdat hij op twee ronden achterstand vijftiende werd en het voor het punt voor de snelste raceronde noodzakelijk is om in de top-tien te eindigen.

Over een week gaat het Formule 1-seizoen 2021 verder met de Grand Prix van Brazilië op het Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Mexico