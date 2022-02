Wat kunnen we verwachten van de F1-test in Barcelona?

Woensdag om 9.00 uur gaat aan het einde van de pitstraat in Montmeló het licht op groen voor de eerste testdag van het jaar. In totaal wordt er deze week drie dagen gereden op de Catalaanse omloop. Het is een speciaal moment voor de F1-teams: na vele maanden van ontwikkelen zien zij hun creaties voor het eerst op het circuit aan het werk. Een aantal formaties heeft al met de nieuwe auto gereden tijdens een filmdag of demonstratie-evenement, wat hen de kans gaf om voorafgaand aan de wintertest vast te kijken of alles in de wagen wel naar behoren functioneert. In Barcelona worden echter de eerste serieuze meters afgelegd en de eerste waardevolle data verzameld.

Van een officiële wintertest is deze week trouwens geen sprake. De Formule 1 spreekt van een pre-testing track session, oftewel een drie dagen durende shakedown. De test in Barcelona vindt plaats zonder publiek en zal ook niet live te volgen zijn op F1 TV, maar de media, waaronder uiteraard Motorsport.com, zal wel massaal ter plaatse zijn om uitgebreid verslag te doen van het hele gebeuren. De officiële wintertest vindt van 10 tot en met 12 maart plaats op het circuit van Bahrein, één week voordat op diezelfde baan het nieuwe seizoen van start gaat.

Ondanks dat de Formule 1 graag heeft dat de aandacht van het publiek vooral uitgaat naar die tweede testweek, kan het niet voorkomen dat de fans met name uitkijken naar het moment dat de wagens in Barcelona voor het eerst op de baan verschijnen. Dit is immers het moment dat we alle auto’s voor het eerst in vol ornaat te zien krijgen, auto’s die er door de introductie van een nieuw technisch reglement bovendien flink anders uitzien.

In de voorbije weken stelden de teams hun nieuwe bolides één voor één voor, maar het ging hierbij lang niet altijd om de échte wagen. Een aantal teams koos ervoor om een vrij basale auto te presenteren, om enkele belangrijke details van het nieuwe ontwerp nog iets langer verborgen te kunnen houden voor de concurrentie. Andere teams onthulden alleen de livery en deden dit op een aangepaste versie van het showmodel dat de Formule 1 vorig jaar liet zien om de fans vast een idee te geven hoe de nieuwe wagen er dit jaar globaal uit komt te zien.

De échte RB18

Tijdens de eerste testdag in Barcelona krijgen we alle bolides dus voor het eerst in volle glorie te zien, waarbij we natuurlijk vooral erg nieuwsgierig zijn naar de RB18 waarmee Max Verstappen zijn wereldtitel zal proberen te prolongeren. Van de topteams speelde Red Bull nog wel het meest verstoppertje toen het de ‘nieuwe auto’ presenteerde. Op basis van de échte wagens die we tot dusver wél gezien hebben, kan echter gezegd worden dat de gevreesde eenheidsworst - de nieuwe regels zouden de ontwerpers weinig bewegingsvrijheid hebben gegeven - is uitgebleven: met name bij de voorvleugel, sidepods en voorwielophanging zijn grote verschillen te zien.

De auto’s zoals die deze week in Barcelona te zien zijn, zullen voor de eerste race overigens nog een aardige transformatie ondergaan. McLaren heeft bijvoorbeeld al aangekondigd een grote upgrade mee te nemen naar de seizoensopener in Bahrein, maar dit zal voor vrijwel alle teams gelden. Bij de introductie van een totaal nieuwe auto ligt de ontwikkelingscurve namelijk erg hoog. Met name tijdens het eerste deel van het seizoen wordt een serieuze ontwikkelingsrace verwacht.

Drie transfers én een debutant

Verder zijn er in 2022 een paar rijders die van werkgever zijn veranderd. Het is altijd even wennen om een coureur aan het begin van het nieuwe jaar in een ander kleur pak te zien en je kan er de donder op zeggen dat we in ons liveblog nog wel enkele malen de mist ingaan met een rijder-team combinatie. Voor de coureurs zelf is het echter net zo goed wennen. Het is bijna traditie dat er tijdens de eerste test van het jaar een rijder in de pitstraat bij het verkeerde team stopt.

De meest in het oog springende transfer is natuurlijk de promotie van George Russell naar het fabrieksteam van Mercedes. Het Britse racetalent mag na drie seizoenen bij Williams te hebben gerijpt, eindelijk het stuur overnemen van Valtteri Bottas, die na vijf jaar bij de Duitse formatie zijn carrière voortzet bij Alfa Romeo. De lege plek die Russell achterlaat bij Williams, wordt opgevuld door Alexander Albon, die na een jaar reserverijder te zijn geweest voor Red Bull zijn rentree maakt op de grid. Het Formule 1-seizoen 2022 telt slechts één rookie: Guanyu Zhou stapt in bij Alfa Romeo en wordt de eerste Chinees die aan de start van een Grand Prix komt.

Motorsport.com is deze week met een team van verslaggevers en fotografen ter plaatse om uitgebreid verslag te doen van het begin van het nieuwe F1-tijdperk. Voor de laatste updates vanuit Barcelona kun je terecht in onze dagelijkse liveblog. Daarnaast zal er zowel halverwege als aan het einde van de testdag een uitgebreid verslag van de actie op de baan op de site verschijnen. Last but not least is er elke avond de F1-update, waarin Ronald Vording je volledig bijpraat over de laatste ontwikkelingen op en rond de baan.

Video: Haas heeft maandag een filmdag in Barcelona