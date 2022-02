Williams doet verdeling voor Barcelona-test uit de doeken

Na een korte winterstop gaat de Formule 1 deze week verder met een nieuw tijdperk. Voor het eerst in veertig jaar zijn de wagens gebouwd volgens het grondeffect-principe en dat moet de races aantrekkelijker maken en zorgen dat de teams meer met elkaar kunnen wedijveren. De eerste proef daarvan staat vanaf woensdag op het programma in Barcelona, waar een driedaagse test op het programma staat.

Nicholas Latifi krijgt woensdag de eer om te openen, waarna Alexander Albon de dag in de middagsessie afsluit. Op donderdag is het andersom als Albon de FW44 in de ochtenduren aan de tand mag voelen. Latifi neemt later op de dag het stuur over. Op vrijdag is eerst Latifi weer aan de beurt, voordat Albon de eerste testweek tot een eind brengt.

“We komen naar Barcelona met het doel om de nieuwe wagen beter te begrijpen en te leren hoe we die moeten optimaliseren voor de circuits waar we dit seizoen gaan racen”, zegt Dave Robson, die bij Williams verantwoordelijk is voor Vehicle Performance. “We zullen ook de mogelijkheden verkennen van het nieuwe aerodynamische pakket en hopen bevestiging te krijgen dat onze data uit de windtunnel overeenkomen met wat we op het circuit gaan testen.”

Williams deed vorige week op Silverstone al een filmdag. Latifi reed toen de eerste meters met de FW44. Hij klaagde na afloop van die korte sessie over het zicht dat de coureurs vanuit de cockpit hebben. Het is iets waar meerdere coureurs reeds over gevallen zijn.

VIDEO: Nicholas Latifi in actie op Silverstone