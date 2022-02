Nieuw motorhome van de Formule 1 verschijnt in Barcelona-paddock

Voormalig F1-supremo Bernie Ecclestone gebruikte in zijn tijd een redelijk bescheiden motorhome. Die fungeerde als werkplek en ontmoetingsplek voor de uitgesproken Engelsman. Ecclestone is inmiddels een paar jaar uit beeld verdwenen, maar het management van de Formule 1 maakte nog altijd gebruik van diezelfde faciliteit. Daar komt nu verandering in, bleek maandag bij aankomst op het circuit van Barcelona.

De teams hebben daar deze week een driedaagse test, maar vooralsnog baart de Formule 1 zelf het meeste opzien. Dat blijkt uit een exclusieve foto van Motorsport Network. Met een gigantisch motorhome van twee verdiepingen doen de hoge heren van de sport qua hospitality niet langer onder voor de topteams. De Formule 1 wil de nieuwe motorhome gebruiken voor het eigen personeel, de vergaderingen en gasten bij de Europese wedstrijden.

De afgelopen twee jaar waren de grote hospitality-units amper te zien in de Formule 1-paddock omdat de teams in bubbels verbleven en gasten in de paddock uit den boze waren. De Formule 1 hoopt in 2022 terug te keren naar de oude situatie nu de pandemie onder controle is. Dat uitgerekend de Formule 1 met een gigantisch motorhome op de proppen komt, is opvallend gezien de uitspraken die sportief directeur Ross Brawn enkele jaren geleden deed. Volgens de Britse F1-topman was het gepast om iets minder uitbundig te zijn met de hospitalities. Dat zou passen bij de duurzaamheidsstrategie van de Formule 1.

