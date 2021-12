F1-stats 2021: Alles over het titeljaar van Max Verstappen

Na 22 races, 259 dagen en 1.297 raceronden eindigde het spectaculaire Formule 1-seizoen 2021 in Abu Dhabi. Na een zinderend gevecht werd de titelstrijd pas in de laatste ronde beslist, met Max Verstappen als nieuwe wereldkampioen.

Het door corona geteisterde seizoen 2020 eindigde pas half december, maar slechts 105 dagen later raasden de bolides alweer in de zandbak van Bahrein: de kortste winterstop sinds 1981-1982. Het seizoen 2021 was dan weer het langste Formule 1-seizoen uit de historie. Het kampioenschap duurde 259 dagen - net als in 2015 en 2019 - en de beide wereldtitels werden pas in Abu Dhabi beslist. Voor het eerst sinds 2008 werden beide kampioenschappen bij de finalerace beslist. Gedurende het seizoen vielen er zes verschillende winnaars te noteren, het hoogste aantal sinds 2012.

De titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton

Max Verstappen en Lewis Hamilton streden week in week uit om elke centimeter asfalt. Dat mondde uit in een van de meest spectaculaire seizoenen aller tijden. Uiteindelijk ging de hoofdprijs naar Verstappen, die daarmee de vierde jongste wereldkampioen uit de geschiedenis werd. De Nederlander stond aan het einde van het seizoen bovenaan in bijna alle lijstjes: meeste overwinningen (10), meeste poles (10), meeste snelste ronden (6), meeste podiums (18, een record) en reed ook meer ronden aan de leiding (652) dan alle andere coureurs bij elkaar opgeteld (645). Al zijn podiumplaatsen waren een eerste of tweede stek en hij scoorde met uitzondering van Azerbeidzjan in alle raceweekenden punten. Op Silverstone crashte hij weliswaar, maar daar won hij op zaterdag de sprintrace. Ook op Monza viel hij uit op zondag, maar pakte hij twee punten in de sprintrace. Verstappen was de vijfde rijder en de eerste van Red Bull die in het hybridetijdperk aan de leiding stond in het wereldkampioenschap. Vertrekkend motorleverancier Honda pakte de eerste F1-rijderstitel in dertig jaar.

Hamilton greep in zijn vijftiende seizoen nipt naast zijn achtste wereldtitel. Het verschil met de kampioen (8 punten) was de kleinste marge sinds 2016 (5 punten). Mercedes werd wel voor de achtste opeenvolgende maal kampioen bij de constructeurs (een record), met 28 punten voorsprong op Red Bull. Valtteri Bottas (P3, 226 punten) en Sergio Perez (P4, 190 punten) speelden hierin een cruciale rol. Bottas noteerde dit jaar vier DNF’s, zijn hoogste aantal ooit.

De strijd in de middenmoot

Het middenveld leek dichter bij elkaar te zitten dan de afgelopen jaren het geval was. Ferrari en McLaren maakten er een lang gevecht van om P3, waarbij eerstgenoemde vanaf de Grand Prix van Brazilië het heft stevig in handen nam. Ferrari kan met een goed gevoel aan de winterstop beginnen getuige de zeventien races waarin beide rijders in de punten eindigden - driemaal vaker dan enig ander team. Bovendien stond de Scuderia vijfmaal op het podium. Dat gezegd hebbende, bleef Ferrari voor het tweede opeenvolgende seizoen zonder overwinning. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1992-1993. Ook is er sinds 2020 geen snelste raceronde meer genoteerd. Wel pakte Carlos Sainz in Abu Dhabi het honderdste Ferrari-podium in het hybridetijdperk. De Spanjaard maakte indruk in zijn debuutjaar in Italiaanse dienst met de vijfde stek in de eindrangschikking, voor Lando Norris en Charles Leclerc. Bovendien werd hij de negende coureur in de historie die in alle races van het seizoen de finishvlag zag.

Het hoogtepunt van McLaren was de overwinning in de Grand Prix van Italië, de eerste zege in negen jaar tijd. Het team uit Woking is opvallend genoeg ook de enige formatie die dit jaar een 1-2 heeft gescoord. Met dank aan het sprintraceformat kon McLaren dat weekend op Monza liefst 45 punten bijschrijven. Dat is het hoogste aantal na Williams (66) en Mercedes (50) in de Grand Prix van Abu Dhabi 2014, waar dubbele punten werden uitgedeeld.

Hoewel McLaren (275) bijna twee keer zoveel punten scoorde als AlphaTauri (142), eindigde Pierre Gasly slechts 5 punten achter Daniel Ricciardo in de eindstand. De Fransman eindigde als negende, zijn beste klassering tot nu toe. Voor het eerst doorbrak hij de barrière van 100 punten. AlphaTauri haalde zogezegd 142 punten, 77 procent daarvan kwam op naam van Gasly. In de strijd om de vijfde plaats moest het team uit Faenza wel haar meerdere erkennen in Alpine. Esteban Ocon werd in de Grand Prix van Hongarije de eerste Fransman in een Franse auto met een Franse motor die won sinds Alain Prost in Oostenrijk 1983. Fernando Alonso, die zijn eerste podium in zeven jaar tijd scoorde, viel dit seizoen slechts tweemaal uit: zijn laagste score sinds 2014. Tussen 2015 en 2018 zag de tweevoudig wereldkampioen in dertig races de vlag niet, een gemiddelde van 7,5 uitvalbeurten per seizoen.

De achterhoede

Williams droeg de afgelopen drie seizoenen de rode lantaarn, maar met opeenvolgende puntenfinishes in Hongarije en België werd die twijfelachtige eer overgedragen aan Haas. Williams scoorde in Hongarije (10) meer punten dan in de zeventig races daarvoor. Kimi Raikkonen hing zijn helm aan de wilgen met zijn laagste klassering (P16) in het kampioenschap ooit. De Fin stond 353 GP’s aan de start. Daarmee is hij de meest ervaren rijder uit de historie, en bovendien de laatste wereldkampioen in dienst van Ferrari.

Andere statistieken over het F1-seizoen 2021

WK-leiders: 2 (Verstappen 15, Hamilton 7 races)

Polesitters: 5

Racewinnaars: 6

Raceleiders: 11

Debutanten: 3

Meeste inhaalacties in een race: GP van Brazilië (56)

Minste inhaalacties in een race: GP’s van Monaco en België (0)

Grootste voorsprong van de winnaar: GP van Rusland (53,271 seconden)

Kleinste voorsprong van de winnaar: GP van Bahrein (0,745 seconden)

Meeste uitvallers: GP van Hongarije (6)

Minste uitvallers: GP’s van Frankrijk, België, Turkije (0)

Meeste races gewonnen vanaf pole: Max Verstappen (7)

Meeste races gewonnen zonder pole: Lewis Hamilton (5)

Slechtste startpositie voor de winnaar: P10 (Lewis Hamilton in de GP van Brazilië)

Meeste ronden geracet (rijder): Carlos Sainz (1.294 van de 1.297 - 99,77 procent)

Meeste ronden geracet (team): McLaren (2.490 van de 2.594 - 95,99 procent)

Minste ronden geracet (rijder): Nikita Mazepin (1.008 van de 1.207 - 77,72 procent)

Minste ronden geracet (team): Haas (2.143 van de 2.594 - 82,61 procent)

Meeste uitvalbeurten (rijder): George Russell (6)

Meeste uitvalbeurten (team): Williams (11)

Snelste pitstop: 1,88 seconden (Max Verstappen in de GP van Hongarije)

Meeste punten in sprintraces: 7 (Max Verstappen en Valtteri Bottas)

Grootste stijgers ten opzichte van 2020:

Ferrari: 323,5 punten ten opzichte van 131 in 2020, + 246,95 procent

Red Bull: 585,5 punten ten opzichte van 319 in 2020, + 183,54 procent

Williams, 23 punten ten opzichte van 0 punten in 2020

Grootste dalers ten opzichte van 2020:

Aston Martin: 77 punten ten opzichte van 195 in 2020, - 60,51 procent

Alpine: 155 punten ten opzichte van 181 in 2020, - 14,36 procent

Haas: 0 punten ten opzichte van 3 in 2020