Analyse: Vijf verliezers van het Formule 1-seizoen 2021

Aston Martin

Je zou het door alle plottwists bijna vergeten, maar begin dit jaar wist Otmar Szafnauer de aandacht vol op zich gericht. De teambaas van Aston Martin schreeuwde moord en brand over het technische reglement en meer specifiek over de diagonale inkeping aan de achterzijde van de vloer, die is voorgeschreven om de hoeveelheid downforce terug te brengen en klapbanden te voorkomen. Szafnauer hield er een hele andere theorie op na. Volgens hem is er puur ingegrepen om Mercedes – en in het kielzog Aston Martin – een hak te zetten. De teambaas wilde kijken of er formeel bezwaar aan te tekenen viel, maar die missie was op voorhand al volstrekt kansloos.

De ironie van het hele verhaal is trouwens dat teams met een hoge rake ineens spekkoper bleken en dat Racing Point daar doelbewust van is afgestapt in 2020. Het team kwam toen pardoes voor de dag met de in de paddock beruchte ‘roze Mercedes’, waarvoor het lage rake-concept van Mercedes is gekopieerd. Die koerswijziging bleek leuk voor snel succes, maar juist daardoor heeft Aston Martin in 2021 op de blaren moeten zitten. Dit neveneffect had Szafnauer natuurlijk niet kunnen voorzien, maar maakt wel dat andere teams de terugslag als karma zien en ook minzaam hebben gelachen toen het kopieergedrag als een boemerang terugkwam.

Michael Masi

Als tweede verliezer kan wedstrijdleider Michael Masi worden opgeschreven. Weinig mensen in de paddock – ondanks dat het voor velen een lang seizoen is geweest – zullen zo toe zijn aan de winterstop als hij. Even rust, even geen gezeik. De Australiër heeft na de Grand Prix van Abu Dhabi bijzonder veel over zich heen gekregen en in Saudi-Arabië was de chaos eigenlijk nog veel groter. Daar is Max Verstappen in feite driemaal gestraft voor hetzelfde vergrijp in bocht 1 en begreep niemand er nog iets van. Alhoewel dat in essentie door de stewards is gedaan, is Masi er wel mede debet aan.

Zo is hij in beide raceweekenden niet doortastend genoeg geweest en probeerde hij beide keren eerst in discussie te gaan met Red Bull en Mercedes op de FIA-radio. Dat is op zich lovenswaardig en het is ook geweldig dat fans die gesprekken konden horen, maar intussen ging de race wel gewoon verder. Masi moet in dergelijke gevallen – zeker in Abu Dhabi – alle teams laten razen, de stekker uit alle apparatuur trekken en zelf het besluit nemen over bijvoorbeeld een code rood. Als verzachtende omstandigheid moet worden aangedragen dat 2021 één van de moeilijkste seizoenen voor een wedstrijdleider is geweest en dat Masi het als onervaren man in deze functie zeer zwaar voor zijn kiezen heeft gekregen. De kans dat 2022 weer zo intens wordt, is misschien niet heel groot, al doen Masi en de FIA er wel goed aan om te leren van alle lessen die dit jaar heeft gebracht.

Tekst gaat verder onder de foto:

Valtteri Bottas

In lijn met de voorbije jaren staat Valtteri Bottas weer aan deze kant van de rubriek. Ditmaal moet er echter een serieuze kanttekening worden geplaatst. Als we de tweede rijders Bottas en Sergio Perez langs de meetlat leggen, heeft eerstgenoemde het op basis van de statistieken beter gedaan. De Fin staat hoger in de WK-stand, kwam in kwalificaties beter uit de verf en heeft ook meer podiumnoteringen te pakken. Desondanks moet Bottas hier worden vermeld. Ten eerste omdat er voor Perez nog verzachtende omstandigheden – nieuw team, nieuwe omgeving en niet te vergeten een nieuwe motor – zijn aan te dragen. Voor Bottas geldt dat in zijn laatste Mercedes-jaar niet.

Daar komt bij dat Bottas zijn formatie op beslissende momenten niet heeft kunnen helpen. Ja, hij zat erbij en was daardoor tactisch van meerwaarde, maar in gevechten was die meerwaarde nihil. Of het moet al Hongarije zijn geweest, maar die race laten we maar even buiten beschouwing... Wat Perez in Abu Dhabi voor Verstappen heeft kunnen doen, heeft Bottas niet kunnen leveren. In Rusland kreeg hij er na zijn gridstraf wel een uitgelezen kans voor, maar liet hij de deur wagenwijd openstaan voor Verstappen richting bocht 13. Het siert de tienvoudig GP-winnaar misschien – of zoals Verstappen dat zegt: “Valtteri is een nette coureur” – maar tekent ook zijn zwakte. Bottas is niet doortastend in duels en dat is zijn gehele Mercedes-periode zichtbaar geweest. Als hij vooraan rijdt zoals in Turkije staat er geen maat op, maar als het op knokken aankomt, is het een ander verhaal. Misschien wel gewoon te aardig voor de top, aardige coureurs worden nou eenmaal niet vaak wereldkampioen.

Antonio Giovinazzi

Bottas mag volgend jaar Alfa Romeo naar glorie proberen te leiden en neemt daar het zitje van Kimi Raikkonen in. Het hing lange tijd boven de markt wie er naast hem zou plaatsnemen en de uitkomst is dat Guanyu Zhou de eerste Chinese Formule 1-coureur wordt. Het gaat ten koste van Antonio Giovinazzi, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat F1-volgers daar niet veel aan missen. De Italiaan is buitengewoon aardig en netjes, maar heeft in drie seizoenen op het hoogste niveau geen onuitwisbare indruk achtergelaten. De jaargang 2021 heeft daar weinig tot niets aan veranderd.

Zo is al wel geopperd dat Raikkonen te lang is doorgegaan in de koningsklasse, maar bleek de wereldkampioen van 2007 op 42-jarige leeftijd nog steeds in staat om Giovinazzi de baas te blijven. Gio – zoals hij in de paddock liefkozend wordt genoemd – heeft het onderlinge kwalificatieduel weliswaar en ook overtuigend gewonnen, maar in de WK-stand moest hij The Iceman toch weer voor zich dulden. Het legt ook meteen bloot dat het vervolg op zondag vaak te pover was bij de man die volgend jaar zijn geluk in de Formule E mag beproeven.

Haas

In de uiteindelijke WK-stand staat Giovinazzi alleen nog boven Robert Kubica en het Haas-duo. Dat de Pool met slechts twee optredens Nikita Mazepin achter zich weet te houden, zegt veel over laatstgenoemde, al hoeven we daar eigenlijk weinig woorden meer aan vuil te maken. Dat Mazepin geen aanwinst voor de Formule 1 zou zijn, was voor dit jaar al wel bekend en is in de voorbije maanden slechts bevestigd. Daarbij valt het voltallige Haas-team eigenlijk als verliezer aan te duiden. De formatie van Guenther Steiner heeft er heel bewust voor gekozen om zo min mogelijk uit te geven aan de 2021-bolide en om geen enkele update te introduceren.

Het maakte dit Formule 1-seizoen op voorhand al een kansloze expeditie en precies dat is het ook geworden. Williams heeft de rode lantaarn zoals verwacht overdragen en nog veel meer dan dat is Haas eigenlijk veldvulling geweest. Het verklaart ook meteen waarom meerdere teamleden 2021 als bijzonder zwaar hebben ervaren of zelfs zijn vertrokken. Het langste F1-seizoen ooit moest worden afgewerkt met de kennis dat er ieder weekend voor de spek-en-bonen-cup zou worden gereden. Het is voor zowel Haas als de Formule 1 te hopen dat deze doelbewuste keuze volgend jaar zijn vruchten afwerpt, anders is er in 2021 wel een erg hoge prijs voor betaald door Steiner en co.

Video: Ernest Knoors blikt terug op het F1-seizoen 2021