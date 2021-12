Eindrapport Pierre Gasly: Geen ultieme beloning voor nieuw topjaar

Het Formule 1-seizoen van Pierre Gasly

Positie in het wereldkampioenschap: 9

Aantal WK-punten: 110

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 2e plaats (Qatar)

Beste resultaat: 3e plaats (Azerbeidzjan)

Rapportcijfer: 8,4

In 2019 kreeg Pierre Gasly meerdere harde klappen te verwerken. In een periode van enkele weken verloor hij zijn zitje bij Red Bull Racing en goede vriend Anthoine Hubert bij een noodlottig ongeval tijdens de Formule 2-race op Spa-Francorchamps. Een jaar later was de situatie voor de Fransman een stuk rooskleuriger, want in Italië pakte hij zijn eerste Formule 1-zege. Na een reeks sterke resultaten zou hij het eerste coronaseizoen afsluiten op de tiende plek in het kampioenschap. Zelf noemde hij dat het “beste jaar qua hoe we werkten, hoe de ontwikkeling verliep, hoe we presteerden en hoe we de raceweekenden aanpakten”.

AlphaTauri bij de hand genomen

Voor 2021 stelde Gasly zich ten doel om AlphaTauri bij de hand te nemen. “Ik ben er klaar voor om het team te leiden”, stelde hij bij de presentatie van de AT02. Daar is hij met vlag en wimpel in geslaagd, want een snelle blik op het scoreformulier leert dat hij 110 van de 142 punten van AlphaTauri heeft gescoord in 2021. Voor Gasly zelf is dat het hoogste puntenaantal dat hij in een Formule 1-seizoen pakte, maar dat geldt ook voor AlphaTauri. De kleine Italiaanse renstal evenaarde met de zesde plek bovendien de beste klassering in het kampioenschap voor constructeurs. De doelstelling om in de top-vijf te eindigen werd daarmee niet gehaald, maar wel liet het team ten opzichte van 2021.

Er was in het constructeurskampioenschap zelfs meer mogelijk geweest als Yuki Tsunoda zich meer aan het niveau van Gasly had kunnen optrekken. Aan de uit Rouen afkomstige coureur lag het in ieder geval niet. Hij opende het seizoen nog met een uitvalbeurt in Bahrein, maar daarna volgden zes opeenvolgende puntenfinishes. Het hoogtepunt in die reeks was de podiumplaats in Baku. Gasly hield zijn hoofd koel op het snelle stratencircuit in Azerbeidzjan en kwam als derde over de finish, goed voor het derde podium in zijn F1-carrière. Op papier was dat dan ook het hoogtepunt van zijn seizoen, maar dat wil niet zeggen dat hij daarna minder ging presteren.

Gedurende het seizoen eindigde Gasly in totaal vijf keer in de top-vijf, met naast het podium in Baku onder meer twee vierde plaatsen in Nederland en Mexico. Hij haalde achttien keer de finish en in vijftien van die races pakte hij punten, wat laat zien dat hij het hele seizoen lang uitstekend presteerde. Ook zijn vorm in de kwalificatie toont dat aan: Gasly kwalificeerde zich nooit lager dan de twaalfde positie, wist zich achttien keer te plaatsen voor Q3 en wist drie keer de vierde tijd te rijden in de kwalificatie. Het kwalificatieduel met teamgenoot Tsunoda viel dan ook ruimschoots zijn kant op: 21-1. Alleen in Abu Dhabi was de Japanner sneller.

Geen ultieme beloning voor uitstekend jaar

Al met al heeft Gasly dus overtuigend afgerekend met teamgenoot Tsunoda en bovendien uitstekend gepresteerd door AlphaTauri naar P6 bij de constructeurs te loodsen. Het doel om de Italiaanse stal bij de hand te nemen heeft hij overtuigend gehaald en dus mag hij trots zijn op zijn prestaties. Dat vindt teambaas Franz Tost ook. “Pierre is zijn prestaties voortdurend aan het verbeteren. Als je hem nu vergelijkt met het begin van het seizoen, dan zie je dat hij dit jaar opnieuw een grote stap heeft gezet wat betreft zijn gedrag in de auto en het begrijpen van de technische kant.”

De ultieme beloning voor zijn prestaties in de vorm van een nieuw contract bij Red Bull Racing heeft Gasly niet gekregen. Komend seizoen mag hij opnieuw zijn kunsten laten zien in een auto van AlphaTauri. Daar baalt de 25-jarige coureur flink van. Zorgen maken is echter niet nodig als hij in 2022 opnieuw zo goed presteert, want dan zou hij ook wel eens in de belangstelling van andere F1-teams kunnen komen te staan.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 8,5 Ronald Vording 7,5 Koen Sniekers 8,5 Niels Dijksterhuis 8,5 Bjorn Smit 9,0