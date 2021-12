Interview Sir Jackie Stewart: "F1 had een nieuwe wereldkampioen nodig"

Het Formule 1-seizoen 2021 gaat de boeken in als een geweldige tweestrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Het seizoen krijgt nu - slechts enkele weken na de apotheose in Abu Dhabi - al een historische betekenis toegedicht en dat komt zeker niet alleen door de fans. Ook grote coureurs uit het verleden plaatsen de voorbije jaargang bijzonder hoog als het gaat om het aangetikte niveau en de amusementswaarde. Gevraagd of Sir Jackie Stewart, drievoudig wereldkampioen met een zeer indrukwekkende staat van dienst, ooit iets vergelijkbaars heeft meegemaakt, luidt het antwoord dan ook stellig: "Nee, absoluut nog nooit in mijn leven."

"Nog nooit in de geschiedenis van de Formule 1 is er zo'n ontknoping geweest als die van dit jaar. Dit is buitengewoon bijzonder. Het is sowieso een prachtig jaar geweest met twee teams die elkaar tot het uiterste hebben gedreven", laat Stewart aan Motorsport.com Nederland weten. De uitkomst van dat onderhoudende seizoen is volgens de 82-jarige racelegende ook nog eens uitstekend voor de sport. "Het grote publiek en ook de racegemeenschap hadden een verandering nodig. Mercedes-Benz heeft deze sport zo veel jaren gedomineerd, waardoor het gewenst was dat een ander team ze eens het vuur aan de schenen kon leggen. Red Bull was het enige team dat daartoe in staat was, al vond ik het ook erg fijn om Ferrari aan het eind van het seizoen weer op het podium te zien."

Geen probleem met besluiten Abu Dhabi: "Was geen Hollywood"

"Maar goed, dit jaar is een geweldig succes geweest en Max Verstappen heeft als individu ook bijzonder gepresteerd. Lewis Hamilton zal extreem teleurgesteld zijn, maar dat zou hij eigenlijk helemaal niet moeten zijn. Ook hij heeft een geweldig seizoen afgewerkt." De teleurstelling hangt natuurlijk samen met hoe Michael Masi de laatste ronden heeft vormgegeven, al ziet Stewart daar weinig tot geen kwaad in. "Ik denk dat het op de juiste manier is afgehandeld. Het is correct gedaan, hier zat geen filmbusiness bij. Dit was geen Hollywood, dit was puur en het publiek geniet juist van die echtheid. Nog nooit in de geschiedenis van de sport is er zo'n slot geweest." Nadien is wel gesuggereerd dat een code rood de beste oplossing was geweest, maar ook daar gaat Stewart niet in mee. "Nee, want er was eigenlijk geen aanleiding voor een rode vlag."

Hoe dan ook: Verstappen staat voor eeuwig en net als Stewart als wereldkampioen bijgeschreven in de geschiedenisboekjes. Stewart staat met zijn titels in 1969, 1971 en 1973 als drievoudig kampioen in de annalen van de sport en legt uit dat de eerste titel zijn lastigste is om te winnen. In dat opzicht ziet hij best mogelijkheden voor Verstappen om nu door te stoten. "Dat voelde ik in ieder geval wel zo, ja. Als je het eerste kampioenschap eenmaal hebt gewonnen, dan heb je eigenlijk iets gedaan waarvan je het zelf niet voor mogelijk had gehouden. En als je er eentje op zak hebt, geeft dat ook rust en ontspanning. Ik kon mijn tweede en derde titel in ieder geval op een comfortabelere manier pakken. Na die derde titel ben ik natuurlijk meteen gestopt. Dat had ik voordien al wel besloten, maar het was fijn om winnend afscheid te nemen. Daarna ben ik ook nooit meer teruggekomen."

Althans: niet als coureur. Als commentator, adviseur en later teambaas is Stewart wel degelijk betrokken gebleven bij de sport die hij lief heeft. Anno 2021 - zelfs in coronatijd - is hij nog altijd een graag geziene gast in de paddock. Het race-icoon heeft de koningsklasse in al die jaren zien veranderen en concludeert dat er afgelopen jaar in ieder geval een stap in de goede richting is gezet. "Ik denk dat de Formule 1 op dit moment erg sterk is, ja, en denk ook dat de sport een prachtige toekomst voor zich heeft. Stefano Domenicali verricht geweldig werk en de sport groeit alleen maar. De Formule 1 wordt groter en groter", sluit Stewart positief af na een racejaar om te koesteren.