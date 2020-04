Giovinazzi ziet fysieke uitdaging bij herstart van het seizoen

De Italiaanse coureur zegt in gesprek met Sky Sports dat hij natuurlijk liever fans langs de baan ziet, maar hij realiseert zich dat dat voorlopig een utopie is: “Het is natuurlijk anders. Mensen die je komen steunen geven je toch extra moraal. Maar het is nu belangrijker dat we veilig kunnen rijden en een manier om dat te bereiken is door geen publiek langs de baan te hebben.”

Mocht het Formule 1-seizoen deze zomer weer op gang kunnen komen dan hopen de organisatoren nog zeker vijftien races te kunnen organiseren. Een flinke fysieke uitdaging, aldus Giovinazzi: “Het wordt natuurlijk compleet anders. Als we na de winterstop terugkeerden naar Barcelona dan hadden we de eerste dag altijd vreselijk veel last van onze nek. Nu hebben we twee, misschien wel drie maanden vrijaf. Daarna rijden we misschien wel drie races op rij. Het zal zwaar worden, maar dat geldt voor iedereen.”

Giovinazzi verblijft al sinds zijn terugkeer uit Australië begin maart in zijn appartement in Monaco, waar hij gescheiden woont van zijn vriendin en familie die zich in Italië bevinden. De coureur van Alfa Romeo houdt er zijn conditie op orde en racet af en toe online. In zijn eerste race werd hij vijfde: “Het is erg leuk om voor de fans te doen, dan zien ze toch nog wat Formule 1-coureurs in actie. Maar het is best moeilijk en aan het einde van de race was ik drijfnat.”

Ook buiten de virtuele races om heeft Giovinazzi contact met zijn collega’s: “We hebben een online kanaal en rijden elke middag voor de lol en om een beetje bij te kletsen. Het is ook een beetje mentale training.” Die heeft hij hard nodig wanneer hij in zijn tweede volledige seizoen opnieuw de strijd aangaat met teamgenoot Kimi Raikkonen voor wie hij overigens veel respect heeft: “Hij is natuurlijk de Ice Man, maar buiten het zicht van de camera’s is hij echt een leuke kerel, prima ook om een hapje mee te gaan eten. Vlak voor Melbourne zijn we gaan tennissen, echt geweldig.”