Todt: FIA is nog 'volledig te vertrouwen' na Ferrari-schikking

De schikking tussen Ferrari en de FIA heeft veel argwaan opgewekt. Zowel binnen de Formule 1-paddock (lees: bij rivaliserende teams) als ook daarbuiten, bij fans dus. Todt liet eerder al weten dolgraag openheid van zaken te willen geven, maar zei erbij dat alleen te kunnen doen als beide partijen toestemming geven. En juist daar zit het probleem. Ferrari wil dat de inhoud strikt geheim blijft en steekt zo een stokje voor 'volledige openheid'. Een doofpot dreigt dus.

Bijkomende factor is dat beide partijen niet glashard hun eigen gelijk konden bewijzen. De FIA vermoedde weliswaar vals spel, maar durfde het toch niet aan om de zaak hoog op te spelen tot het 'International Court of Appeal'. Een schikking, waarmee Ferrari overigens wel is gestraft, vormde het salomonsoordeel. Maar dat de FIA niet volledig de vinger achter vermeend vals spel kon krijgen, roept aanvullende vragen op. Want zijn de technische mensen van de FIA dan wel capabel genoeg? In dit geval, maar ook om vals spel in de toekomst te doorzien en hard aan te pakken?

Volgens Todt moeten we die vragen allemaal met een overduidelijk 'ja' beantwoorden. Hij heeft nog altijd het volste vertrouwen in zijn technische mensen. "De techniek is misschien complexer geworden in de Formule 1. Maar als je de technische organisatie van de FIA eens vergelijkt met wat het vroeger was, dan is die ook wel degelijk veranderd", zegt Todt tijdens een exclusief interview met Motorsport.com. "Onze technische organisatie heeft echt niet altijd op dit niveau gezeten."

Naast meer mankracht bij de FIA vertrouwt Todt op een ander aspect in de strijd tegen vals spel. "Met alle klokkenluiders die er tegenwoordig zijn, is het veel moeilijker om vals te spelen en zeker om daar verschillende teamleden bij te betrekken. Dat wordt extra moeilijk doordat er tegenwoordig steeds meer mensen overstappen van het ene team naar het andere", hoopt hij dus op steun van derden. Het moet er gezamenlijk voor zorgen dat de FIA de touwtjes stevig in handen houdt, al is het systeem nooit volledig waterdicht. "Nou ja. Als je me nu zou vragen: betekent dit dat we echt alles kunnen opsporen wat er eventueel kan gebeuren? Dan luidt het antwoord inderdaad 'nee'."

Met medewerking van Jonathan Noble en James Allen

