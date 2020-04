Agag: "Coronavirus kans voor F1 om structuur te veranderen"

Later deze week vinden er gesprekken plaats tussen de F1, de FIA en de teams om het geplande budgetplafond van 150 miljoen dollar verder te verlagen. Volgens Agag is dit het juiste moment voor een drastische verlaging, zeker omdat er nu nog geen nieuwe Concorde-akkoorden zijn getekend voor 2021.

“Ik denk dat dit voor de autosport in het algemeen een kans kan zijn”, stelde Agag in een exclusief interview met Motorsport.com. “En specifiek voor Formule 1 is dit een enorme kans om het volledige model te herstructureren. Misschien is het een kans voor alle teams om de inkomsten gelijk te verdelen. Ik hoor ook iets over een budgetplafond van 125 miljoen dollar. Waarom niet naar 75 miljoen gaan en de business echt voor iedereen winstgevend maken? “Het is misschien een goede zaak dat het Concorde-akkoord nog niet is ondertekend, want daar stonden allerlei dingen in die een last zijn voor de F1. Sommige teams verdienen veel geld en anderen zo weinig. Misschien is dit een kans om het volledige systeem door elkaar te schudden."

FIA president Jean Todt stelde vorige week al in een interview met Motorsport.com dat hij kansen zag om de Formule 1 rendabeler te maken. Agag schaart zich achter de ideeën van Todt om deze coronacrisis het hoofd te bieden door de kosten te verlagen en de inkomsten te herverdelen. “Ik vind dat het niet normaal is dat teams die aan dezelfde races meedoen totaal verschillende bedragen krijgen. Als je de Premier League bekijkt in het voetbal, dan is het verschil tussen het prijzengeld van de winnaar en de laatste in het klassement lang niet zo groot als wat de topteams [in de F1] opstrijken. Als mensen zich niet realiseren dat de wereld er na het coronavirus anders zal uitzien, dan maken ze een vergissing. De kans is er en mensen moeten die pakken. Daar maken wij met de Formule E geen deel van uit, maar wij zullen dat op onze schaal doen."

Met medewerking van James Allen