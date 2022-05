Hoeveel wijken de teams af van wat er in de fabriek vooraf besloten wordt. Hoeveel graden wordt bijvoorbeeld de voor- of achtervleugel nog veranderd? In hoeverre worden beslissingen over strategie gemaakt door mensen en hoeverre door de computers? - Martinspire via de reactiemodule

F1-teams laten hun vaste en simulatorcoureurs urenlang in de simulator doorbrengen. Deze zijn zo realistisch dat veel kan worden nagebootst, denk hierbij aan bandenslijtage, weersomstandigheden en uiteraard ook verschillende afstellingen. De circuits worden worden gescand met een laser en naar de teams gestuurd. Zij kunnen deze dan inladen in de simulator. In de simulator wordt voor het weekend al een basis set-up bepaald, maar op het circuit wordt elke minuut optimaal benut om nog meer te verbeteren. Tijdens een Grand Prix-weekend wordt deze zoveel mogelijk aangepast naar de wens van de coureur, in de fabriek gebeurt niet anders. Simulatorcoureurs blijven ook in een raceweekend doortesten. Alexander Albon was bijvoorbeeld de stille kracht achter het succes van Max Verstappen in 2021.

Weken voor een race verzamelen engineers al data om op basis daarvan een strategie te bepalen. Dit gaat bijvoorbeeld over hoe lang het in- en uitrijden van de pitstraat duurt, de gemiddelde tijd van een bandenwissel, de kans op een safety car en ga zo maar door. Op het circuit gaan ze verder met het vergaren van informatie over de banden. Tijdens een race wordt deze informatie in een computer gezet en die rekent uit wat het beste moment is om voor een bandenwissel te gaan. Uiteraard is het in met name wisselende weersomstandigheden de coureur die het beste weet wanneer er gestopt moet worden. Wanneer het droog wordt wachten de leiders vaak tot iemand in de achterhoede de gok naar slicks durft te nemen. Vervolgens worden diens rondetijden in de gaten gehouden. Dit gebeurde met Daniel Ricciardo in Imola. Hij stopte als eerste, klokte snelle sectortijden en de rest van het veld volgde.

Red Bull Racing oefent een pitstop Foto: Erik Junius

Het valt mij op dat er nu weer gesproken wordt over de snelste bandenwisseling. Vorig seizoen moest de minimale tijd voor een bandenwissel twee seconden bedragen. Dat was om “veiligheidsredenen” of wellicht om Red Bull dwars te zitten. Is de minimale tijd voor een bandenwissel nog steeds twee seconden of zijn de teams er weer vrij in? Is een tijd sneller dan twee seconden nog wel haalbaar gezien de grotere en zwaardere wielen? - Hans Wiese

De kans dat F1-teams met de huidige auto's en banden onder de twee seconden komen is klein. Het nieuwe 18-inch rubber van Pirelli is dusdanig zwaar dat het simpelweg langer duurt om de banden op de auto te zetten. Daar komt bij dat ook de auto zelf een stuk zwaarder is geworden vanwege de nieuwe veiligheidseisen. De snelste bandenwissel van het huidige F1-seizoen is momenteel in handen van Red Bull Racing. Dat team voorzag Sergio Perez in Australië binnen 2,27 seconden van nieuw rubber. Het record is ook in handen van Red Bull. In de Braziliaanse Grand Prix van 2019 werkte de renstal in 1,82 seconden een pitstop af bij Max Verstappen. De regelgeving rondom de pitstops waarbij er een minimale reactietijd moet zijn, is nog steeds van kracht.

Ferrari F1-75 voorvleugel Foto: Giorgio Piola

Tot mijn verbazing is het mij opgevallen dat de vleugel van Ferrari uit onder rijwind belaste bewegende delen bestaat. Mijn vraag is of dit wel reglementair is. - Christiaan Maas per mail

De FIA voert tests uit op zowel de voor- als achtervleugel. Dit doen ze door gewicht op de vleugel te laten rusten en te kijken in hoeverre deze doorbuigt. In Australië is de doorbuigende vleugel van Ferrari door diverse teams bij de FIA aangekaart. Uiteindelijk zijn er sensoren op de vleugel gezet om te onderzoeken of dit binnen de technische regelgeving viel. Dit bleek het geval, want er zijn verder geen maatregelen genomen. Overigens buigt ook bij andere F1-teams de voorvleugel door. Het lijkt misschien ook extremer dan in voorgaande seizoenen omdat het losse flapjes zijn en niet een geheel.

Sinds vorig jaar geldt er een ‘budget cap’ voor alle F1-teams. Bij de doorontwikkeling van de auto moeten er keuzes gemaakt worden om het budgetplafond niet te overschrijden. Ik vraag me af wat er gebeurt als blijkt dat men bijvoorbeeld 10 miljoen dollar teveel heeft uitgegeven? - Willem Op ‘t Roodt per mail

Het klopt dat F1-teams veel voorzichtiger met hun geld moeten omgaan. De tijden dat er oneindig getest kon worden in de windtunnels zijn voorbij. De hoofdreden is natuurlijk om de kleinere en grotere teams dichter bij elkaar te brengen. De FIA is zeer strikt als het gaat om de uitgaven van de formaties. Een Cost Cap Administration [CCA] controleert de F1-teams of zij het financieel reglement naleven. De teams zijn verplicht om de gemaakte kosten tussen januari en april in een tussentijds financieel rapport voor 30 juni bij deze commissie in te leveren. Een rapport van de jaarlijkse uitgaven moet voor eind maart van het daaropvolgende jaar ingeleverd worden. Op basis van deze rapporten kan de CCA beslissen of het nog een audit laat uitvoeren door een onafhankelijk bedrijf. Bij een overtreding volgt, afhankelijk van de grote van het vergrijp, een financiële sanctie, reprimande of puntenaftrek. Verder kan er een test- of raceverbod worden opgelegd of een verlaging van het budgetplafond. Uiteraard is de uitsluiting van het wereldkampioenschap de zwaarste straf.

Als een team een nieuwe auto bouwt voor het nieuwe seizoen, wordt de auto dan voor het eerst getest bij officiële testen zoals in Barcelona? Of hebben ze eigen testbanen? R. Paashuis

Een F1-auto wordt voordat deze de baan opgaat uitvoerig getest in de windtunnel, simulator en op de computer. In principe is de eerste officiële wintertest ook het moment dat de bolide voor het eerst echt aan de tand wordt gevoeld, maar F1-teams maken handig gebruik van filmdagen. Per seizoen heeft een formatie twee van dit soort dagen tot zijn beschikking. Hoewel een filmdag bedoeld is voor commerciële doeleinden, is het een ideale aangelegenheid om de auto op eventuele kinderziektes te testen. Op zo'n dag moet het team op speciale banden rijden en mag de afstand niet meer dan 100 kilometer bedragen. Geregeld zien we formaties na de onthulling van de auto meteen naar de baan gaan, dit nog voordat er een officiële F1-test heeft plaatsgevonden. Teams als Red Bull en Mercedes gaan vaak naar Silverstone, terwijl Ferrari met Fiorano een eigen circuit tot de beschikking heeft. Maar de voorbereidingen en doorontwikkelingen vinden plaats tijdens de officiële tests.

Heb jij ook een prangende vraag over de Formule 1? Stuur hem in, en misschien lees je het antwoord wel in de volgende update! Stuur je vraag naar nl.info@motorsport.com onder vermelding van Motorsport Mailbox.