Alpine neemt nieuwe achtervleugel mee naar F1-weekend Barcelona

Het tempo dat Alpine tot op heden in 2022 heeft laten zien ziet er veelbelovend uit, maar het Franse merk wordt in het scoren van punten voorlopig nog gehinderd door betrouwbaarheidsproblemen en pech. Het team heeft er wel alle vertrouwen in dat het pakket sterk genoeg is om in de voorhoede van het middenveld te vechten. Net als veel andere teams neemt ook Alpine upgrades mee naar Barcelona. Teambaas Otmar Szafnauer stelt dat de grootste wijzigingen aan de achterzijde te vinden zijn. "We nemen voor beide auto's onder meer een nieuwe achtervleugel mee naar Spanje. Deze moet efficiënter en beter zijn dan de laatste keer dat we daar reden."

Alpine is dit F1-seizoen al innovatief geweest met de achtervleugel. In Miami keerde het team terug naar het ontwerp dat voor het eerst werd toegepast in Saudi-Arabië. Het nieuwe ontwerp kan weleens alle aandacht trekken van de concurrentie, aangezien Alpine een ontwerptrend omkeert.

Alpine A522 achtervleugel

De vleugel heeft namelijk een extra stuk bodywork gekregen, zoals te zien is in bovenstaande afbeelding. Normaal gesproken brengen F1-teams hier een uitsparing aan om de vortex te verstoren die ontstaat als de druk op de eindplaat en klepverbinding drukt. De conventionele wijsheid kan wellicht aan de kant geschoven worden als we kijken naar de rol die het nieuwe ontwerp van de gebogen eindplaat heeft op de keuzes van de ontwerper, aangezien de vortex veranderd wordt. Er moet ook nagedacht worden over de invloed van DRS als het op deze manier wordt ingezet. De splitsing van de flap ligt nu iets meer naar binnen dan de ontwerpers gewend waren.

Naast de aerodynamische verbeteringen is Alpine ook hard aan het werk om het gewicht te verminderen, aangezien de meeste teams het momenteel op dit vlak moeilijk hebben. Sportief directeur Alan Permane stelt dat de veranderingen in Imola al voor gewichtsverlies zorgden, maar dat het team op zoek is naar meer. "Er zitten nog een aantal goede stappen aan te komen", aldus Permane. "We zitten qua gewicht nog steeds een beetje aan de hoge kant. Ik denk niet zo erg als bij anderen, maar we zijn ook zeker niet zo goed als sommige anderen. Ik hoor dat sommige auto's onder of op het gewicht zitten. Wij zitten er nu een beetje boven en hebben vanaf de eerste race gestaag verbeteringen doorgevoerd, uiteraard zitten we wat dat betreft nog steeds niet stil."