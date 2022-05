Red Bull Racing was in 2021 verwikkeld in een prachtige strijd om de wereldtitels in de Formule 1. In het constructeurskampioenschap moest de Oostenrijkse formatie de titel laten aan Mercedes, maar bij de coureurs werd het team dankzij Max Verstappen voor het eerst sinds 2013 wereldkampioen. Wie verwachtte dat Red Bull door deze slopende titelstrijd een achterstand zou oplopen in de ontwikkeling van de auto voor 2022, zit ernaast: na vijf races heeft het team drie overwinningen geboekt en staat het in beide kampioenschappen op de tweede positie. Dat is overigens tot verbazing van teambaas Christian Horner, die dat na de zinderende strijd in 2021 niet had verwacht.

“Door voorafgaand aan deze nieuwe reglementen zoveel moeite in de auto van vorig jaar te steken, hebben we een risico genomen. We wisten dat we vorig jaar een kans hadden om te winnen en daar moesten we vol voor gaan. Dat heeft voor enorme druk op het team gezorgd in de tweede helft van vorig jaar, omdat we het een en ander goed moesten maken”, vertelde Horner in gesprek met CNN. “Persoonlijk verwachtte ik niet dat wij het jaar zo competitief zouden beginnen als het geval is. Het is voor ons een ongelooflijke start dat we in de eerste race op de eerste startrij stonden, de tweede race wonnen en in Imola een dubbelzege hebben gepakt. Dat laat zien dat het team in korte tijd fenomenaal werk heeft geleverd.”

Ook dit jaar lijkt de strijd om de wereldtitels uit te draaien op een tweestrijd, al is de plaats van Mercedes ingenomen door Ferrari. De Scuderia staat al sinds 2008 droog qua wereldtitels en heeft met name in 2020 en 2021 lastige seizoenen achter de rug, maar dit jaar is er sprake van een wederopstanding. Horner is blij om dat te zien: “Het is geweldig om tegen Ferrari te racen, het is goed voor de Formule 1 dat Ferrari weer competitief is. Charles Leclerc doet het geweldig en Carlos Sainz is ook een coureur van topklasse. We weten dat Mercedes de problemen uiteindelijk ook gaat oplossen. Het is geweldig voor F1 dat een ander team zich vooraan meldt.”