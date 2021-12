Interview Alexander Albon: Een stille kracht achter het Red Bull-succes

Je moet bijzonder goed zoeken in de Formule 1-paddock om een aardigere coureur te vinden dan Alexander Albon. Sterker nog: ook na goed speurwerk vind je die misschien niet. Het maakt de man met 38 racestarts achter zijn naam geliefd in de paddock, al is dat misschien ook één van de redenen waarom hij het niet heeft gered tijdens zijn eerste stint bij Red Bull Racing. De Britse Thai werd eind vorig jaar bedankt voor bewezen diensten en moest plaatsmaken voor Sergio Perez. Albon moest een seizoen toekijken langs de zijlijn, al is dat allerminst een jaartje stilzitten geweest.

Hij is naast zijn DTM-activiteiten benoemd tot test- en reservecoureur van Red Bull en is zodoende een belangrijke spil achter de schermen gebleken. Dat werk begon afgelopen winter al bij het ontwikkelen van de RB16B. Door de coronacrisis is het chassis van 2020 nog een jaar gebruikt en is de doorontwikkeling beperkt, maar dat betekende niet dat er weinig te beginnen viel. “We hebben vorige winter erg veel tijd in de simulator gezeten om onze auto stabieler te maken dan die van 2020 en om de voornaamste zwakheden aan te pakken.” Ironisch genoeg heeft Albon daarbij kunnen leren van de dingen die hemzelf de kop hebben gekost. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen worstelde nogal met de instabiele achterkant van de RB16 en juist die ervaring maakte hem de beste coureur om feedback te geven en de progressie te beoordelen in de simulator.

Loon naar werken

“In 2020 was de auto nog behoorlijk tricky, ja, met name door die wispelturige achterkant. Natuurlijk hebben de regels voor de aangepaste vloer ons in de kaart gespeeld, maar tegelijkertijd hebben we het eigen pakket ook echt gemaximaliseerd.” Zo heeft Red Bull de tokens ingezet om de behuizing van de versnellingsbak en de achterwielophanging - waarvoor goed naar het Mercedes-ontwerp is gekeken - aan te passen. De kennis van Albon, die de oude situatie perfect kon vergelijken met de nieuwe, heeft een aardige rol in gespeeld in de test- en ontwikkelingsfase die daarbij kwam kijken. Zo is het niet voor niets dat Verstappen en Perez zich lovend hebben uitgelaten over het werk van Albon. Het zijn woorden die hem goed hebben gedaan, al is de echte beloning pas op het Yas Marina Circuit gekomen. “Deze titel voelt geweldig, ook voor mij”, laat Albon in de paddock aan Motorsport.com Nederland weten. “De mannen hebben zo ontzettend hard gewerkt, niet alleen ik, maar iedereen in de fabriek. En ja, dan voelt het gewoonweg geweldig om daarvoor beloond te worden. Ook al heb ik maar 0,1 procent aan het eindresultaat bijgedragen, dan nog is het niet voor niets geweest en geeft dit succes mij veel voldoening.”

Met de genoemde 0,1 procent is Albon logischerwijs te bescheiden. Zo is zijn winterse testwerk al meer waard geweest dan dat en komt de beslissende fase van het seizoen daar nog bij. Met de circuits in Qatar, Saudi-Arabië en de aangepaste lay-out in Abu Dhabi kwamen F1-teams op onbekend terrein terecht. Het heeft zijn simulatorwerk nog belangrijker gemaakt om op vrijdag te kunnen beginnen met een goede basisafstelling. Dat laatste was voor alle teams goud waard, maar nog net iets meer voor Red Bull Racing. Zo hebben Verstappen en Helmut Marko meermaals aangegeven dat de RB16B complexer en dus lastiger af te stellen was dan het exemplaar van Mercedes. Een vliegende start was daardoor van levensbelang. Of anders gezegd: een weekend waarin de geschikte afstelling niet was gevonden, had in deze fase van het seizoen een streep door de titelambities kunnen zetten.

Gevraagd of de werkzaamheden van Albon daardoor meer invloed hebben gehad op het resultaat, luidt het antwoord. “Wel een beetje, ja. Naarmate de titelstrijd spannender werd, hebben we de focus in ons werk weer meer op de auto van dit jaar gelegd. We hebben voor de races in Jeddah en Abu Dhabi in ieder geval meer gedaan dan dat we voor een normaal raceweekend zouden doen in de simulator. Gelukkig heeft dat heel goed uitgepakt.” De manier waarop het tijdens de finalerace goed heeft uitgepakt, valt echter met geen pen te beschrijven. Ondanks al het werk achter de schermen was Red Bull nog altijd te langzaam en moest de hulp uit onverwachte hoek komen. “Maar dit seizoen is vanaf de allereerste race al dramatisch geweest. Dat het allemaal op die laatste ronde aankwam, is eigenlijk nog steeds niet te geloven. Het voelt bijna gescript, al is dat natuurlijk niet het geval.”

Slotfase Abu Dhabi als karma

Lewis Hamilton sprak via de boordradio wel over manipulatie en de gang van zaken zet nog altijd kwaad bloed bij Mercedes. Albon wil dat echter nuanceren. “Ik begrijp beide kanten van het verhaal wel, maar moet zeggen dat ik best een beetje gelovig ben. Ik heb het gevoel dat veel beslissingen of momenten dit jaar tegen Max zijn gegaan. Kijk maar naar Silverstone, Hongarije, Jeddah en zelfs de eerste ronde hier in Abu Dhabi. Dus ja, we hebben op het laatste moment ongelooflijk veel geluk gehad, maar tegelijkertijd vind ik dat we dat geluk wel hebben verdiend. Niets ten nadele van Lewis en Mercedes, maar in een bepaald opzicht hebben we die zondag het karma gekregen dat wij als team verdienden. Zo zijn de meeste zaken over een seizoen wel tegen elkaar weg te strepen.”

De ontknoping heeft in ieder geval bijzondere taferelen ingeluid op het rechte stuk van het Yas Marina Circuit, waar Honda-mensen na het afgewezen Mercedes-protest tranen in de ogen hadden en Red Bull-teamleden hun geluk niet op konden. Ook voor de doorgaans rustige Albon, die via de boordradio als allereerste in het oor van Verstappen schreeuwde, is de genoegdoening enorm. “Natuurlijk. Ik heb honderdduizenden ronden in de simulator afgelegd en heb in deze rol echt geprobeerd om zo goed mogelijk te presteren voor het team. Dus ja, ook ik werd bloednerveus in die slotfase. Ik heb hier toch een heel jaar voor gegeven en nu voelt het wel alsof dit alle moeite waard is geweest. Daarnaast kan ik zeggen dat het team en ook Max dit volop verdienen.”