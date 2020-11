F1 Grand Prix Bahrein uitslag: Hamilton wint, Grosjean ontsnapt

Hoe verliep de Grand Prix van Bahrein 2020?

Zoals inmiddels gebruikelijk mocht wereldkampioen Lewis Hamilton in Bahrein vanaf de best denkbare startplek vertrekken. De Brit behield de leiding, maar daarachter ging het op verschrikkelijke wijze mis. Romain Grosjean kwam in aanraking met de AlphaTauri van Daniil Kvyat en vloog op angstaanjagende wijze de vangrail in. Zijn Haas brak in tweeën, de vangrail werd deels doorboord en de bolide ging in vlammen op. Godzijdank kon de Franse coureur het wrak op eigen kracht verlaten, waarna de race na een code rode weer in gang werd geschoten.

De pret was echter wederom niet van lange duur. Ditmaal kwam Kvyat in aanvaring met Lance Stroll, die na het contact op de kop belandde met zijn Racing Point RP20. Ook de Canadees dankte de halo na het uitstappen en kon de auto ongedeerd verlaten. Na alle hectiek bleek driemaal scheepsrecht en schoot de race alsnog voor langere tijd in gang. Hamilton hield Verstappen goed af bij herstart, al was laatstgenoemde wel meteen verlost van de tweede Mercedes. Valtteri Bottas liep namelijk een lekke band op en moest zodoende al vroeg naar binnen. Het leidde tot een driestopper en een teleurstellende achtste positie.

Verstappen, die mede daardoor nog altijd tweede kan worden in het WK, probeerde in het restant ook de snelste Mercedes-coureur te verschalken, maar strandde mede door een extra pitstop achter Hamilton. De wereldkampioen boekte zo zijn tiende zege van het Formule 1-seizoen 2020. Verstappen sloot als tweede aan en pakte ook nog een extra punt voor de snelste raceronde. Sergio Perez leek daarachter lange tijd op weg naar P3, maar zijn Mercedes-motor gaf in de absolute slotfase nog de geest. Tot ontsteltenis van alles en iedereen bij Racing Point trouwens. Het leidde tot een finish achter de safety car en ook tot de tweede podiumplek uit de Formule 1-carrière van Alexander Albon. De McLaren-coureurs Lando Norris en Carlos Sainz completeerden daarachter de top-vijf.

Formule 1 Grand Prix van Bahrein - uitslag race