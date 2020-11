Hamilton wint in Bahrein na lange code rood voor crash Grosjean

De Grand Prix van Bahrein begon met een huiveringwekkende crash van Romain Grosjean. De race was net onderweg toen de coureur van het Haas Formule 1-team na het uitkomen van de eerste serie bochten naar de rechterkant van de baan overstak en daarbij de AlphaTauri van Daniil Kvyat over het hoofd zag. De 34-jarige Fransman tikte met zijn rechter achterwiel tegen het linker voorwiel van de Rus, waarna zijn wagen prompt rechtsaf sloeg. Wat volgde was een angstaanjagend ongeluk.

Lees terug: Liveblog bij de Formule 1 Grand Prix van Bahrein

De auto van Grosjean vloog in volle vaart tegen de vangrails en brak door de gigantische impact in tweeën, resulterend in een enorme vlammenzee doordat de brandstoftank werd opengereten. Het gedeelte met de cockpit penetreerde de vangrails om daar vervolgens te blijven hangen. Ondanks dat het een klap van jewelste was, slaagde Grosjean er wonderwel in zich snel uit het brandende wrak te hijsen en over de baanafzetting te klauteren. Medical car-bestuurder Alan van der Merwe en FIA-dokter Ian Roberts waren als eersten ter plaatse. Roberts leidde Grosjean weg bij de plek van het ongeluk, terwijl Van der Merwe met een brandblusser de laatste vlammen op het racepak doofde.

De eerste beelden van Grosjean die na de crash werden getoond, waren van hem zittend in de Medical Car. De in Genève geboren coureur werd vervolgens in een ambulance geholpen, waarna hij met een helikopter naar een militair ziekenhuis in de buurt van het circuit is gebracht. Volgens een woordvoerder van Haas had Grosjean lichte brandwonden aan zijn handen en enkels opgelopen, maar was hij verder in orde. De crash, die zonder de halo op de auto ongetwijfeld een heel andere afloop had gehad, was vanzelfsprekend reden voor een code rood. De overgebleven negentien coureurs werden naar de pitstraat gedirigeerd, waarna een lange onderbreking volgde omdat het wrak van Grosjean moest worden geborgen en de zwaar beschadigde vangrails moesten worden vervangen door betonnen blokken.

Bijna anderhalf uur nadat de race was begonnen, kon de wedstrijd weer worden hervat, al zat de schrik er op het circuit nog altijd goed in. Poleman Lewis Hamilton had bij de eerste start de leiding behouden en ging dus aan kop toen de rijders de pits weer verlieten. Valtteri Bottas was slecht weggekomen van de tweede plek en teruggevallen naar de zesde positie, maar mocht als vierde plaatsnemen op de grid voor de herstart omdat de posities op het moment van de rode vlag als startopstelling werden genomen. Max Verstappen was door de povere start van de Fin naar de tweede plek geklommen, terwijl Sergio Perez zich naar de derde plaats had opgewerkt. Alexander Albon en Daniel Ricciardo waren Bottas in de openingsronde eveneens voorbij gegaan, maar moesten bij de hervatting van de race genoegen nemen met de vijfde en zesde startpositie.

De race was net weer onderweg toen de actie moest worden geneutraliseerd omdat de auto van Lance Stroll ondersteboven op het circuit lag. De Canadees van Racing Point werd bij het insturen van de achtste bocht omhoog gewipt door Kvyat, die daarmee voor de tweede keer op zondag betrokken was bij een ongeval. De wedstrijdleiding oordeelde dat de Rus schuld had aan dit incident en bestrafte hem met een tijdstraf van tien seconden. Bottas had duidelijk zijn avond niet. De nummer twee in het kampioenschap had een lekke band opgelopen en moest achter de safety car een pitstop maken, die hem terugwierp naar de zestiende plaats.

Nadat de safety car bij het ingaan van de negende ronde terugkeerde in de pits, bleef Hamilton aan de leiding, voor Verstappen en Perez. Na negentien ronden zocht Hamilton de pits op om naar een andere set mediums te wisselen. Een ronde later volgden de pitstops van Verstappen en Perez, die beiden naar de harde band gingen. De coureur van Red Bull voerde vervolgens het tempo op. “We hebben niets te verliezen, let’s go full send”, zei de Nederlander over de boordradio, alvorens een nieuwe snelste raceronde te rijden. Nadat hij het verschil met Hamilton had teruggebracht tot een seconde of vier ging ook bij de regerend wereldkampioen het gaspedaal wat verder naar beneden, zodat het gat niet kleiner werd.

Perez kon het tempo vooraan niet aan en lag halverwege de race ruim zestien seconden achter Verstappen, waardoor het voor hem vooral zaak werd om zijn podiumplek te verdedigen ten opzichte van Alexander Albon, die vier tellen achter hem zat. In het middenveld maakte McLaren-rijder Carlos Sainz ondertussen een snelle indruk. Nadat de Spanjaard zichzelf eerst langs zijn toekomstige teamgenoot Charles Leclerc had gekatapulteerd, ging hij ook Renault-coureurs Daniel Ricciardo en Esteban Ocon behendig voorbij.

De race was 34 ronden oud toen Verstappen voor de tweede maal naar de pits ging en een undercut probeerde bij Hamilton. Het was echter niet de meest snelle pitstop die Red Bull ooit heeft uitgevoerd: het duurde meer dan vijf seconden om de Nederlander van nieuwe harde banden te voorzien. Mercedes reageerde door Hamilton een ronde later naar binnen te halen voor harde banden. De zevenvoudig wereldkampioen behield de leiding door vlak voor Perez terug te keren op de baan. De Mexicaan had nog geen tweede pitstop gemaakt, maar stuurde zijn Racing Point aan het einde van die ronde naar de pits.

Ondanks zijn langzame stop zat Verstappen na de bandenwissel van Hamilton een stuk dichter achter de Mercedes-coureur. De negenvoudig racewinnaar zag het verschil in de ronden die volgden echte weer geleidelijk oplopen tot wat het voor de pitstops was. Met nog tien ronden te gaan kwam Verstappen enigszins verrassend voor de derde keer naar binnen om een gebruikte set mediums te halen. Ging de nummer drie in de WK-stand voor het extra punt voor de snelste raceronde? Hij behield zijn tweede plaats door vier seconden voor Perez terug te komen in de race. De Nederlander maakte zijn intenties daarna kenbaar door een 1.32.014 te rijden, waarmee hij een nieuwe snelste raceronde noteerde en met nog acht ronden te gaan dat extra punt in handen had.

Hamilton was vervolgens in dubio of ook hij nog een pitstop moest maken. Wanneer er in de slotfase nog een safety car zou komen, zat hij immers met oude harde banden, terwijl Verstappen op het snellere medium rubber onderweg was. Hamilton bleef echter buiten en met nog vijf ronden te gaan had Verstappen de kloof teruggebracht naar twintig seconden, waardoor een eventuele pitstop niet langer aan de orde was voor de coureur uit Stevenage. En drie ronden voor het einde kwam er een safety car...

Met de haven in zicht begaf de Mercedes-motor van Perez het met veel rook en vlammen. De Mexicaan moest zijn Racing Point aan de kant zetten, waarna de wedstrijdleiding een safety car-fase instelde. Hamilton maakte zich grote zorgen, maar het bergen van de RP20 duurde dusdanig lang dat de wedstrijd achter de safety car finishte. Zo was het uiteindelijk nog een comfortabele zege voor Hamilton, wiens teller nu op 95 Grand Prix-overwinningen staat.

Verstappen kwam als tweede aan de finish, Albon profiteerde van het wegvallen van Perez en werd derde. Lando Norris en Carlos Sainz bezorgden McLaren een vierde en vijfde plek. Pierre Gasly nam een gok door geen tweede pitstop te maken en sleepte geholpen door de safety car een zesde plaats in de wacht. Ricciardo kwam met zijn Renault als zevende onder de vlag door. Bottas werd in de laatste ronde van de race nogmaals getroffen door een lekke band, maar stuurde zijn Mercedes nog als achtste over de finish. Esteban Ocon en Charles Leclerc pakten de laatste punten in Bahrein.

Over een week vindt er nog een race plaats op het circuit van Sakhir. Dan wordt er gereden op een alternatieve lay-out die nog nooit eerder is gebruikt voor een wedstrijd.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Bahrein: