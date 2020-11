Steiner dankt halo: "Verschrikkelijk veel geluk bij ongeluk gehad"

De Grand Prix van Bahrein begon op een angstaanjagende manier. Romain Grosjean ging bij het uitkomen van de tweede bocht naar rechts en kwam daar in aanraking met de AlphaTauri van Daniil Kvyat. Hij schoot vervolgens hard rechtsaf de vangrail in. De auto vatte vlam en brak in twee delen. Mede door de halo kon de Fransman het wrak levend verlaten. Hij is meegenomen en met een helikopter afgevoerd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Haas heeft inmiddels laten weten dat Grosjean enkele brandwonden op zijn handen en enkels heeft, maar dat de coureur verder in orde lijkt. "We hebben verschrikkelijk veel geluk bij een extreem ongeluk gehad", constateert teambaas Steiner. De normaal zo extravagante Italiaan is zichtbaar aangedaan door de enorme schok die door de F1-wereld gaat. "Ik kan me niet zo snel een vergelijkbaar ongeval herinneren, dit is echt ongelooflijk." Steiner beseft dat zijn coureur door het oog van de naald is gekropen. "Als je die vangrail ziet en ook de brokstukken, dat is dit nauwelijks te bevatten. Of hij een engeltje op schouder heeft gehad? Nou ja, zeg maar gerust een hele grote engel. Werkelijk onvoorstelbaar."

Over de situatie van Grosjean kan en wil de teambaas verder nog niet teveel zeggen. "De laatste informatie die ik heb is dat hij in essentie oké is. Ik wil hier geen medisch bulletin geven, maar volgens mij heeft hij lichte brandwonden op zijn handen en enkels. Hij trilt natuurlijk nog enorm en zal alle noodzakelijke checks ondergaan. Ik heb nog geen direct contact met hem gehad, maar wel met de mensen die erbij waren." Steiner wil die mensen ter plekke graag bedanken. "Ja, de crew heeft echt geweldig werk geleverd. De marshals en de mensen van de FIA hebben topwerk verricht. Verder moeten we enorm dankbaar zijn voor alle veiligheidsmaatregelen in de moderne Formule 1 en voor vooral de halo." Steiner sluit dan ook af met wijze woorden: "Ik heb liever één keer geluk met dit dan al het denkbare geluk tijdens het racen zelf."