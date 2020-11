Verstappen: "Strategie niet agressief genoeg, al is P2 niet slecht"

Verstappen kon op zaterdag vrij redelijk met Mercedes wedijveren en hoopte op zondag hetzelfde te doen, al werd dat in Bahrein rap gedegradeerd tot bijzaak. Romain Grosjean kwam immers ongenadig hard in aanraking met de vangrail en zag zijn Haas veranderen in een huiveringwekkende vuurbal. De Fransman kon godzijdank uit het brandende wrak ontsnappen en bleek grotendeels oké. Het voornaamste verhaal van de dag is daarmee opgetekend.

Angstaanjagende crash Grosjean

"Het was angstaanjagend", begint Verstappen zijn terugblik op de race dan ook. "We zagen wel meteen een rode vlag, maar dat betekent niet altijd dat er iets verschrikkelijk ernstigs aan de hand is. Alleen toen zag ik op een gegeven moment veel vuur en wist ik dat het niet echt goed leek. Maar gelukkig is hij wel oké gebleken, dat is het belangrijkste. Ik hoop vooral dat hij snel weer helemaal hersteld is", zo vervolgt de Nederlandse Red Bull-coureur.

Na die code rood en een safety car na een incident met Lance Stroll kon Verstappen alsnog zijn eigen jacht inzetten onder het kunstlicht. De Red Bull-coureur wist P2 al bij de eerste start te pakken en nadien ook vast te houden. Waar Valtteri Bottas worstelde, toonde Verstappen zich de enige overgebleven bedreiging voor Lewis Hamilton. De Limburger probeerde het wel met een iets andere strategie, maar moest genoegen nemen met P2. "We kwamen gewoon iets tekort. Ik probeerde er wel dichtbij te blijven, maar Mercedes had steeds een antwoord."

Niet agressief genoeg op strategisch vlak

Het onderstreept dat Mercedes nog altijd de dominante factor is, al had Red Bull volgens Verstappen nog wel iets meer druk op de ketel kunnen zetten. "Bovendien waren we niet agressief genoeg met de strategie en hadden we vandaag ook een langzame pitstop. Maar goed, het is wat het is en P2 is nog steeds niet slecht." De eerste van twee races in Bahrein zit er daarmee op, waardoor de blik ook alvast op volgende week gaat. "Of die lay-out ons ligt? Nou normaal gesproken niet, als je ziet dat alles nog meer om de rechte stukken draait. Maar onze auto lijkt hier op zich wel goed te werken. Laten we kijken of we nog wat extra snelheid kunnen vinden in de paar bochten die nog over zijn en dan moeten we maar zien."

