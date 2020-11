Hamilton: Crash Grosjean 'had zoveel erger kunnen zijn'

Na contact met Daniil Kvyat ging Grosjean bijzonder hard de vangrails in. Daarbij doorboorde de cockpit de vangrail en brak de auto in twee stukken. Ook de brandstofcel was geraakt, zodat een enorme vuurbal ontstond. Als bij een wonder was Grosjean in staat om zelf uit te stappen en de vuurzee te ontvluchten met slechts enkele kleine brandwonden en wellicht een gebroken rib.

Tijdens de lange rode vlag drukte Hamilton al zijn ontzetting uit over het incident op sociale media, maar daarna moest het vizier weer naar beneden en moest de race nog gereden worden. Die race wist de wereldkampioen vrij vlot te winnen en dus bleef het moment van Grosjean na afloop gespreksonderwerp nummer één. "Dit is een herinnering, ook aan de mensen die ons volgen, dat dit een gevaarlijke sport is. We blijven de limiet opzoeken en daar moet je respect voor hebben. Als ik in de wagen stap aanvaard ik dat risico en respecteer in het gevaar. Ik plaatste dat bericht tijdens de pauze omdat het angstaanjagend is. Ik ben gewoon zo dankbaar dat de halo zijn werk deed. Het had zoveel erger kunnen zijn."

"De F1 en de FIA hebben geweldig werk geleverd door de jaren heen als je daarvan weg kan wandelen, maar het zal natuurlijk onderzocht worden en ze zullen hard werken zodat dit niet meer gebeurt."

Na het bekijken van al die herhalingen moesten de rijders zich weer concentreren op de race, wat niet eenvoudig bleek. Maar Hamilton kon zijn pole wel beheerst omzetten in een overwinning ten koste van Max Verstappen, die tweede werd maar niet helemaal tevreden was met de strategie van Red Bull. "Bij de start probeer je een bepaalde mindset te hebben en je te concentreren op een goede start, maar met die pauze van een uur was het makkelijk om je concentratie te verliezen", getuigde Hamilton. "Red Bull was vandaag snel, dus ik moest volgas. Dit is ook een fysiek uitdagend circuit met heel snelle bochten, dus ik begon het zeker te voelen. Ik kon net het tempo van Max beantwoorden wanneer dat moest en ben het team heel dankbaar, want ze deden het geweldig goed met de strategie."