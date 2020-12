F1 GP Sakhir uitslag kwalificatie: Bottas houdt Russell af

In Q1 bleef de verwachte chaos uit. Op het korte circuit van 3,5 kilometer zou het verkrijgen van een vrije baan een heus probleem worden, maar qua verkeer viel het al bij al nog mee. Bottas zette de snelste tijd neer voor Verstappen en Russell.

Verstappens teamgenoot Alexander Albon had het moeilijker en kon als 15de ternauwernood ontsnappen aan de uitschakeling, iets minder dan een tiende voor Magnussen. De kwalificatie zat er wel op voor Nicholas Latifi, debutant Aitken, Kimi Raikkonen en de andere nieuwkomer Pietro Fittipaldi.

In Q2 sneuvelde Albon wel. Hij werd twaalfde op acht honderdste van de veilige tiende plaats. Ook Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi en Lande Norris sneuvelden in de tweede fase. Verstappen was andermaal de snelste voor Perez, Bottas, Sainz en Russell. De Mercedessen kwalificeerden zich wel op de iets tragere en meer duurzame mediums, waarop ze zondag ook de race mogen starten.

Tijdens de derde en laatste shoot-out met de snelste tien rijders was het wel een strijd man tegen man op dezelfde, zachte bandensoort. Verstappen opende de debatten met de snelste tijd na de eerste poging, een 53.591.

Bij het tweede salvo pogingen in de slotminuut pakte Bottas het heft in handen met een De Fin was amper 0.026 sneller dan een sterke Russell, die de zieke Lewis Hamilton tot nu toe met verve vervangt. Verstappen moet vrede nemen met de derde plaats en kan net zoals vorig weekend op de propere kant van de grid starten.

Uitslag kwalificatie Formule 1 Grand Prix van Sakhir 2020