Wolff: Prestaties Russell hebben geen invloed op contract Hamilton

Doordat Hamilton na een positieve coronatest afwezig is, krijgt Russell op het 'outer circuit' van Bahrein een mooie kans om te laten zien wat hij waard is. Vele fans zien dat ook als een mogelijkheid om te beoordelen in hoeverre de successen van Hamilton aan de coureur of aan de dominante auto vallen toe te schrijven. Want zou een andere coureur hetzelfde kunnen presteren achter het stuur van de Mercedes W11?

Horner gooit olie op vuur, Wolff ontkent

Als die vraag met 'ja' wordt beantwoordt, is de link met de contractonderhandelingen van Hamilton zo gelegd. Want is het - nog volledig los van de coronacrisis - dan nodig om aan zijn salariseisen tegemoet te komen? Red Bull-teambaas Christian Horner beantwoordde de vraag in Bahrein alvast en gooide zo wat extra olie op het vuur. "Ik weet zeker dat Toto kijkt hoe hij deze invalbeurt van Russell kan gebruiken in de contractonderhandelingen met Lewis", aldus de Brit tegenover onder meer Motorsport.com.

Wolff ontkent dat echter met klem. "We weten precies wat we aan Lewis hebben en Lewis weet ook precies wat hij aan het team heeft. Deze situatie zal absoluut niet worden gebruikt als een pressiemiddel in de onderhandelingen, niet door ons en ook niet door Lewis zelf", benoemt hij indirect dat het weekend van Russell ook minder rooskleurig kan eindigen. "Het kan inderdaad twee kanten opgaan. Maar ik respecteer Lewis vooral om wie hij is, hoe hij presteert en welke records hij allemaal bij elkaar heeft gereden. Wat er dit weekend ook gebeurt, het zal geen enkel gevolg krijgen in onze contractonderhandelingen."

Onderhandelingen uitgesteld

Die onderhandelingen vinden door de coronabesmetting van Hamilton trouwens iets later plaats dan bedacht. Het plan was om na het behalen van beide wereldtitels te gaan zitten, maar dat is door de positieve test anders geworden. "Het hele schema is iets naar achteren verschoven, al weten we allebei dat het uiteindelijk wel moet worden geregeld", reageert Wolff op een vraag van Motorsport.com. "De eerste prioriteit is echter dat hij weer volledig fit wordt en een negatief testresultaat krijgt. Daarna zullen we samen gaan zitten of iets via Zoom doen."

VIDEO: De kansen en uitdagingen voor George Russell als Mercedes-invaller