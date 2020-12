Bottas houdt Russell en Verstappen marginaal achter zich in kwalificatie

Verstappen liet afgelopen week weten weinig te verwachten van de Grand Prix van Sakhir, omdat het op de alternatieve lay-out van het Bahrain International Circuit vooral om vermogen draait. De Nederlander was niettemin snelste in de laatste training eerder op zaterdag, waarmee hij - ook door de afwezigheid van Lewis Hamilton - een belangrijke kandidaat voor de pole-position leek. George Russell, die de met corona besmette wereldkampioen vervangt bij Mercedes, kende vrijdag een vliegende start bij de Duitse fabrieksformatie met de snelste tijden in de eerste twee trainingen en was daarmee eveneens een belangrijke gegadigde voor de eerste startplek, samen met natuurlijk de vaste rijder van het team Valtteri Bottas, al kende de Fin een slechte eerste dag op het korte 'outer circuit'.

Q1: Bottas opent sterk

Velen voorspelden een chaos tijdens Q1 op het korte ‘outer circuit’, maar grote problemen bleven uit tijdens het eerste deel van de kwalificatie. Valtteri Bottas ging aan het begin van de sessie naar de snelste tijd met een 54.607, waar Sergio Perez niet veel later onder dook met een 54.267. Max Verstappen meldde zich vervolgens bovenaan door een 54.037 op de klokken te brengen, alvorens Bottas terugkeerde op P1 met een 53.904. Hiermee was de Fin de snelste man aan het begin van de kwalificatie, voor Verstappen en George Russell, die met een 54.160 goed was voor de derde tijd.

Red Bull leek Alexander Albon veilig te achten met een 54.620, maar de Britse Thai zakte in de slotfase van Q1 weg naar P15, waarmee hij behoorlijk dicht bij een vroege uitschakeling was. Kevin Magnussen en Nicholas Latifi reden respectievelijk de zestiende en zeventiende tijd en kwamen ongeveer een tiende tekort om door te gaan in de kwalificatie. Williams-nieuweling Jack Aitken, die dit weekend Russell vervangt, ging op een tiende van Latifi naar de achttiende tijd. Kimi Raikkonen kwam niet verder dan de achttiende tijd in de Alfa Romeo, terwijl Pietro Fittipaldi, die bij Haas invalt voor Romain Grosjean, langzaamste was. De Braziliaan wist echter al dat hij zondag achteraan moest starten omdat er na de crash van Grosjean verschillende nieuwe motoronderdelen moesten worden gestoken.

Q2: Verstappen toont snelheid

Bottas reed aan het begin van het tweede kwalificatiedeel op de medium band een 53.803, waar Russell met een 53.819 een fractie boven zou blijven. Verstappen klokte een 54.006, waarmee hij na de eerste runs derde stond. De sessie was halverwege toen Perez snelste ging van iedereen met een 53.787, maar de coureur van Racing Point had daar wel de soft band voor nodig. Naast Sainz en Russell reden ook Carlos Sainz en Lance Stroll een 53.8, waarmee de eerste vijf coureurs binnen 0.053 van elkaar stonden.

Verstappen en Albon zakten gedurende de sessie weg naar P7 en P8. Bij het uithangen van de vlag rukte de Nederlander echter op de zachte band op naar P1, met een 53.647. Albon kreeg het niet voor elkaar tijdens zijn tweede run in Q2 en stond aan het einde van de sessie twaalfde, waarmee de teamgenoot van de Limburger klaar was. Ook Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi en Lando Norris konden na Q2 hun bolides verlaten.

Q3: Bottas klaart de klus

De kwalificatie leek uit te draaien op een gevecht tussen Verstappen en de twee Mercedes-rijders, al was de rest van het veld ook niet ver weg. Bottas was de eerste die een tijd reed en noteerde een 53.760. Russell moest met een 53.972 twee tienden toegeven op de Fin. Verstappen zette zichzelf vervolgens op de voorlopige pole door een 53.591 op de klokken te brengen, waarna Charles Leclerc voor een enorme verrassing zorgde door zijn Ferrari naar P2 te brengen. Sergio Perez verscheen iets later op de baan en bracht zijn Racing Point naar de vierde tijd, waarmee Mercedes na de eerste runs slechts derde en vijfde stond.

Bottas en Russell waren al snel weer terug op het circuit. De Fin liet ditmaal een 53.377 noteren, waarmee hij P1 opeiste. De Brit ging met een 53.519 naar de tweede tijd. Zodoende stond Mercedes één en twee, alvorens de coureurs terugkeerden op het circuit voor hun laatste run in de kwalificatie. Bottas, die dus samen met Russell drie runs reed in Q3, verbeterde zich niet en moest vervolgens hopen dat de concurrentie van zijn tijd afbleef. Dat scheelde uiteindelijk niet veel. Russell ging naar een 53.403, waarmee hij slechts 0.026 langzamer was dan Bottas. Verstappen klokte met een 53.433 de derde tijd en was ook maar 0.056 verwijderd van de pole.

Ferrari was het hele weekend nergens te bekennen, maar Leclerc was uiteindelijk verrassend vierde in de kwalificatie op twee tienden van Bottas. De Monegask staat zondag dus naast Verstappen op de tweede rij. Perez liet zich aantal keren goed van voren zien, maar stond aan het einde van de rit vijfde. Daniil Kvyat tekende namens AlphaTauri voor de zesde tijd. Daniel Ricciardo en Carlos Sainz delen de vierde startrij voor de tweede race in Bahrein, Pierre Gasly en Lance Stroll completeren de top-tien op de grid.

De Grand Prix van Sakhir begint zondag om 18.10 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Sakhir:

