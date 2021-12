In 2021 heeft de Formule 1-organisatie met succes tweeëntwintig Grands Prix kunnen afwerken, ondanks dat diverse wedstrijden werden geannuleerd. Ook het loslaten van verschillende coronamaatregelen heeft positieve invloed gehad op het verloop van het seizoen. Toch wordt de boel in veel landen weer strakker aangetrokken vanwege het oprukken van de Omikronvariant. Voor nu lijkt de F1-organisatie zich geen zorgen te hoeven maken, aangezien veel landen nog niet op de zwarte lijst staan van het Verenigd Koninkrijk. Met name Groot-Brittannië is belangrijk, omdat veel teams daar gevestigd zijn.

"Ik lieg als ik zeg dat ik me hierover geen zorgen maak", antwoordt Nielsen op de vraag van Motorsport.com over de toenemende maatregelen. "In de afgelopen twee of drie weken is het optimisme over het terugdringen van de pandemie, wat we een paar maanden geleden hadden, sterk afgenomen. Het is een constant veranderende situatie. Sinds de start [van de coronacrisis] is, afhankelijk van de regio waarin we ons bevonden, alles zo wisselend geweest. We moesten echt langs de wisselende besmettingscijfers sluipen, om ervoor te zorgen dat alles in de kalender zou passen. Het enige voordeel dat we in 2020 hadden, was dat voor elk land de pandemie compleet nieuw was. Ondanks dat het nu nog steeds ontzettend vervelend is, leert de wereld er wel mee leven. Sommige van de strenge beperkingen, die vooral vorig jaar en begin dit jaar van kracht waren, hebben voor bepaalde protocollen gezorgd. Dit betekent hopelijk dat ze buitenlanders blijven toestaan, wat voor ons erg belangrijk is om het kampioenschap te laten draaien. We zijn er best gespannen over. Toch denk ik dat we in staat zijn een kalender op te stellen. We moeten alles in de gaten houden en reageren waar nodig."

In de afgelopen twee seizoenen zijn er diverse circuits bijgekomen om de kalender te kunnen opvullen. Zo keerden onder meer Imola, Portimão en Turkije terug in de Formule 1-racerij. De kans is klein dat er nog meer nieuwe circuits bijkomen. De F1-organisatie houdt de focus op de huidige kalender van 2022. "Om eerlijk te zijn richten we ons op het eerste plan. We kijken hierdoor ook niet naar alternatieven. Als er veranderingen moeten komen, dan voeren we die door. Op dit moment is dat echter nog niet aan de orde."

In Australië waar volgend jaar de derde wedstrijd wordt gehouden dienen alle binnengekomen reizigers eerst veertien dagen in quarantaine te gaan. Dit kan een probleem opleveren, aangezien de Grand Prix van Saudi-Arabië op 27 maart plaatsvindt.