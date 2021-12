VIDEO: Met de drivers eye-camera over het vernieuwde F1-circuit in Abu Dhabi

De Formule 1 is dit weekend voor de seizoensfinale te gast op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. De baan is de afgelopen maanden flink onder handen genomen om het spektakel te vergroten. De langzaamste secties zijn verwijderd en vervangen door brede, vloeiende doordraaiers. Dit moet het voor de coureurs eenvoudiger maken om elkaar te volgen en een inhaalactie in te zetten. De rondetijden doken flink omlaag, aangezien de gemiddelde snelheid aanzienlijk toegenomen is.

Tijdens de eerste vrije training maakten de heren coureurs kennis met de aangepaste baan. Charles Leclerc reed met de zogenaamde ‘drivers eye’-camera, waarbij de kijkers zo goed als hetzelfde zien als de coureur achter het stuur.

Bekijk hieronder de spectaculaire beelden van een rondje over het vernieuwde Yas Marina Circuit aan boord bij de Ferrari.

In de eerste vrije training van het allesbeslissende finaleweekend in Abu Dhabi zette Max Verstappen de snelste tijd neer. De Red Bull F1-coureur was in de uur durende sessie met een 1.25.009 de snelste man. Mercedes volgde op de tweede en derde stek. Valtteri Bottas sloot achter Verstappen aan met de tweede tijd, op bijna twee tienden achterstand. WK-kandidaat Lewis Hamilton noteerde de derde tijd op 0,346 seconden, voor Sergio Perez en Yuki Tsunoda. De uitslag van deze sessie zegt echter niet zo veel, aangezien de kwalificatie en de race later op de dag plaatsvinden wanneer de zon al onder is en de omstandigheden anders zijn.

Om 14.00 uur Nederlandse tijd begint de tweede vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi.