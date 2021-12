"Hij is snel. Dat is het probleem waar we dit jaar tegen zijn aangelopen. Hij racet hard en ik ben benieuwd hoe dat komende zondag gaat. Hij is ook nog eens constant. Om eerlijk te zijn genieten het team en ook Lewis enorm van die uitdaging", vertelt Shovlin tegen het Britse Sky Sports. "Ook tijdens de teambespreking op donderdag was Toto [Wolff] zeer kalm, misschien nog wel relaxter dan wij hadden gedacht. Er zijn momenten geweest dit seizoen waarbij het als een droom voelde om hier [in Abu Dhabi] met een gelijk aantal punten te eindigen. Dat is gebeurd. We weten dat we hier geluk moet hebben, maar we zijn erg rustig. We hebben de rijder en de auto's om het te doen."

Op het circuit van Interlagos stak de Duitse formatie een nieuwe verbrandingsmotor in Hamiltons auto. In die race reed de Brit zo hard, dat erover een 'raketmotor' werd gesproken. Ook komend weekend wordt dit onderdeel in de W12 van de Engelsman geschroefd. Op de vraag van Sky Sports of deze motor nu echt zo speciaal is, antwoordt de Mercedes-man: "Het is groter gemaakt dan dat het is", vervolgt Shovlin. "Red Bull heeft gezegd dat het wel een groot verschil was en ook Toto heeft dit op een bepaald moment gezegd. Het was in ieder geval een nuttige stap. Ook al zetten we deze in de auto de laatste race, het gaat het gat naar Max over een enkele ronde niet verkleinen."