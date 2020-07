Ocon vreest niet voor 'Vandoorne-scenario' met komst van Alonso

Na twee seizoenen afwezigheid en uitstapjes in het WEC, de Indy 500 en zelfs in de Dakar Rally keert Alonso terug in de koningsklasse. Hij komt aan de zijde van Ocon, die al een week voor de aankondiging liet weten graag met Alonso te willen werken. "Ik heb een hele goede relatie met Fernando. Ik heb in mijn leven slechts één helm met een andere coureur geruild en dat was met Fernando. Hij was degene, door zijn gevechten met Michael Schumacher, waardoor ik verliefd ben geworden op deze sport. Ik zou heel blij zijn met hem als teamgenoot", reageerde Ocon op een vraag van Motorsport.com.

Inmiddels weten we allemaal dat het realiteit gaat worden in 2021 en telt Ocon zijn zegeningen. "Fernando is een legende, het is fantastisch om hem in ons team te hebben. Hij kan heel veel toevoegen aan het team", aldus Ocon tegenover Crash.net. "Ik was dus erg blij toen ik het nieuws definitief hoorde en kan nu al niet wachten om met hem te gaan samenwerken."

Het klinkt mooi, maar de komst van Alonso heeft ook een keerzijde. Eentje die Stoffel Vandoorne al aan den lijve heeft ondervonden. De Vlaming verloor het kwalificatieduel met 21-0 en zag achter de schermen ook meermaals dat Alonso de voorkeur genoot. Vreest Ocon niet dat hem hetzelfde overkomt, dat hij op beide fronten onder de voet wordt gelopen? "Nee, hoor. Ik denk daar nog niet al te veel over na en probeer gewoon zo goed mogelijk met het team te werken. Verder ken ik de uitdagingen natuurlijk wel en weet ik best dat Fernando snel is. Maar ik dat we samen allereerst het team verder vooruit kunnen helpen. Of dit voor mij de grootste uitdaging in F1 wordt? Dat weet ik op voorhand nog niet, dat moeten we nog maar zien."

VIDEO: Het verhaal van Alonso en Renault F1