Ferrari grijpt in na slechte start: Technische afdeling op de schop

Ferrari worstelt al langer met de structuur van het Formule 1-team en na een tegenvallende seizoensstart zwengelt de kritiek nog verder aan. Vooral Mattia Binotto is de kop van jut. De teambaas liet afgelopen week weten 'dat de auto niet sneller wordt door massaal mensen te ontstaan' en nu is de betekenis van die woorden duidelijk geworden. Ferrari herstructureert de technische afdeling, maar dat gaat niet gepaard met ontslagen. Andere afdelingen, zoals de motorische tak, blijven volledig intact.

"De nieuwe structuur moet leiden tot een efficiëntere en meer samenhangende aanpak", licht Ferrari de ingreep toe. "De structuur van onze technische afdeling wordt versimpeld en geeft het hoofd van iedere sub-afdeling meer bevoegdheden om de eigen doelstelling te halen." Het moet leiden tot wat Ferrari een nieuwe 'Performance Development department' noemt, zeg maar de nieuwe technische tak van het merk uit Maranello. Aan het hoofd van deze nieuwe structuur komt Enrico Cardile te staan, die voorheen onder meer als hoofd aerodynamica werkzaam was bij Ferrari. Zijn nieuwe rol doet denken aan die van technisch directeur, al weigert de Scuderia om hem die titel formeel mee te geven.

Geen revolutie, maar Ferrari hoopt op beterschap

Verder blijft het team zoals gezegd onaangetast. Enrico Gualtieri blijft bijvoorbeeld zitten als leider van de motorische afdeling, Laurent Mekies als sportief directeur en Simone Resta als het hoofd van de 'Chassis Engineering department'. De gecommuniceerde ingreep lijkt daardoor niet verstrekkend, al hoopt de Ferrari-top dat het afdoende is om het team weer langzaam op het juiste spoort te krijgen. Dat is hard nodig, met de huidige stand van zaken lijkt de eerste en zo felbegeerde wereldtitel sinds 2008 (bij de constructeurs) ver weg. Dit jaar blijkt zowel de auto als ook de krachtbron - na de geheime FIA-schikking - ondermaats.

"Een koerswijziging was daardoor nodig, vooral om de verantwoordelijkheden en werkprocessen duidelijker te krijgen. Tegelijkertijd onderstrepen we wel het volste vertrouwen in al onze technische mensen. De nieuwe afdeling wordt geleid door Enrico Cardile en hij kan bouwen op de ervaring en expertise van onder meer Rory Byrne en gerespecteerde engineers zoals David Sanchez", laat men in het statement weten. De functie van Byrne is daarbij interessant, hij krijgt naar verluidt een belangrijke rol op weg naar 2022 - als de nieuwe technische reglementen ingaan. "Wij geloven nog steeds dat het Ferrari-personeel van het allerhoogste niveau is en dat we in dat opzicht niets te vrezen hebben van onze rivalen. We moesten deze verandering alleen doorvoeren om de structuur en daarmee de verantwoordelijkheden duidelijker te krijgen."

VIDEO: De worsteling van Ferrari in het F1-seizoen 2020 besproken