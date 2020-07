Mercedes heeft twijfels over 2020-auto in warme omstandigheden

De Grands Prix van Stiermarken en Hongarije werden in koeler dan verwachte omstandigheden verreden en in beide races maakte Mercedes goede sier op het gebied van bandenmanagement. Daarbij werd het team mogelijk geholpen door de introductie van Dual Axis Steering (DAS). Bij de fabrieksformatie bestaan echter twijfels of de W11 ook in warmere omstandigheden zo goed met de banden omgaat, stelt Allison. “De eerste race van het jaar was de warmste, maar ook de race waarin wij het minst overtuigend waren. We willen dus graag uitvinden hoe sterk we zijn als het circuit gloeiendheet is, en of we dan ook hetzelfde bandenmanagement en dezelfde snelheid kunnen laten zien.”

Tot dusver hebben Lewis Hamilton en Valtteri Bottas in iedere race de finish bereikt, maar Allison waarschuwt dat er nog steeds twijfels zijn over de betrouwbaarheid van de W11. “Iedere auto op de grid heeft eigenlijk iedere ronde het zwaard van Damocles boven zich hangen, want alle auto’s zijn experimenteel en hebben meerdere manieren waarop ze je kunnen verrassen, of eigenlijk stel je jezelf teleur omdat je het niet aan zag komen”, zei Allison. “Wij zijn ons maar al te goed bewust van de miljard brosheden die er zijn, zelfs in een product dat behoorlijk sterk is.”

Volgens hem hebben de rivaliserende teams de kans om zich te herstellen en is de huidige voorsprong van Mercedes niet te danken aan wonderlijke vondsten van de kampioensformatie, maar aan de ‘lastigere’ periode die sommige concurrenten doormaken. “We hebben dit jaar in vergelijking met vorig jaar een hele kleine voorsprong als we naar de algehele kracht van het team kijken”, zei Allison. “Ik zou echter zeggen dat onze grote voorsprong mogelijk meer te maken heeft met het feit dat de concurrentie het een beetje lastig heeft, en minder met dat wij iets uitzonderlijks gedaan hebben. En de relevantie daarvan is dat je normaal gesproken iets kan oplossen als het helemaal goed gaat. Dus het gat is nu dan wel groot, maar die gaat snel kleiner worden. Bijvoorbeeld als Red Bull minder last heeft van dat de auto uitbreekt, zoals we dat nu af en toe zien.”

Met medewerking van Adam Cooper