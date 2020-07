Hill: “Bottas moet leren hoe hij Hamilton onder druk kan zetten”

Na een ijzersterk openingsweekend in Oostenrijk moest Bottas de overwinningen in de GP's van Stiermarken en Hongarije aan Hamilton laten. De Brit won vijf van de laatste zes wereldkampioenschappen. Alleen in 2016 werd hij verslagen door teamgenoot Nico Rosberg, die alles uit de kast haalde om Hamilton van zijn stuk te brengen. Hoewel Hill niet weet of Bottas ertoe in staat is om de verhoudingen binnen Mercedes op scherp te zetten, verwacht hij dat dit het enige is waarmee Hamilton verslagen kan worden.

“Hij moet ervoor zorgen dat hij de druk op kan voeren bij Lewis”, zei Hill in gesprek met de F1 Nation-podcast. “Als dat betekent dat er psychologisch iets moet gebeuren, wat Nico [Rosberg] ook gedaan heeft om Lewis van streek te brengen, dan moet hij dat misschien doen. Het is niet iets wat ik zou doen. Ik weet persoonlijk niet eens hoe je dat moet doen, ik weet niet hoe je Lewis van streek maakt want hij lijkt soms ondoordringbaar.”

Hamilton heeft zijn niveau in het kampioenschap nu alweer gevonden, constateert Hill. Hij denkt bovendien dat een coureur als Max Verstappen een van de weinigen is die Hamilton echt op scherp kan zetten. “Wat betreft het kampioenschap is Lewis nu weer comfortabel. Ik dacht vanochtend nog: ‘Wat ik heel graag zou willen is dat er iemand is die hem een beetje uit zijn comfortzone krijgt, zou het niet geweldig zijn als we Max [Verstappen] naast Lewis hadden [in het kampioenschap]?’ Lewis is heel moeilijk te verslaan, maar het is wel mogelijk. Ik weet alleen niet of Valtteri de juiste persoon is om dat te doen.”

Hill doelt daarbij op het bereiken van een volgend niveau. “Het gaat erom dat je zoiets bij jezelf kunt ontgrendelen. Ik weet niet of je psychologisch tot een volgend niveau kunt komen. Elke coureur heeft het, maar het gaat erom dat het ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Mensen zoals Lewis kunnen dat. Ze hebben misschien nog wel een niveau waar ze zelf niet eerder zijn geweest. Dat is zorgwekkend. Ik weet niet of Lewis altijd wel zo hard is gepusht. Ik weet niet hoe het zit met Valtteri, maar hij moet iets vinden en er inspiratie uit putten.”