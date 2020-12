Eindrapport Renault: Is de bodem stilaan in zicht?

Renault timmert na enkele magere jaren weer aan de weg naar de top. Na een vierde plek in 2018 en een vijfde plek in 2019 lijkt een herhaling van dat resultaat niet op progressie te wijzen, maar met een gescoorde puntenaantal van 181 stuks verdubbelde Renault de vangst van het voorgaande seizoen.

Daniel Ricciardo en Esteban Ocon deden namelijk allebei dat wat in de voorgaande vier seizoenen van het "nieuwe" Renault niet lukte: het ereschavot halen. Na verschillende vierde plaatsen behaalde Ricciardo in de Eifel eindelijk dat podium, wat hij enkele weken later in Imola nog een keer overdeed. Het podium was zo'n verre droom dat het teambaas Cyril Abiteboul zelfs een weddenschap met Ricciardo kostte, de Fransman moet een tattoo laten zetten. Tot slot deed ook Esteban Ocon een duit in het zakje door in de Sakhir Grand Prix tweede te worden na de verrassende winnaar Sergio Perez.

Natuurlijk zaten de wedstrijdomstandigheden telkens mee voor Renault, anders behaalt een middenmoter jammer genoeg geen podiums in de Formule 1. Maar Renault was wel snel en regelmatig genoeg om toe te slaan wanneer de kans zich voordeed, daar waar het in het verleden telkens aan het verkeerde uiteinde van de middenvelders bengelde en podiums telkens naar concurrenten zag gaan.

Een betere Renault-krachtbron vormde de basis van de winst, waarna Enstone met een goed geheel kwam om Ricciardo en Ocon te wapenen in de strijd. Vooral Ricciardo toonde andermaal zijn waarde en veegde vooral in de kwalificatie bij wijlen de vloer aan met de Fransman, die het bij zijn comeback als vaste rijder niet altijd even makkelijk had. Toch kwam ook Ocon in de laatste races boven water en lijkt hij beter geplaatst om volgend jaar de strijd aan te gaan met nieuwe aanwinst Fernando Alonso. Al zal teamspeler Ricciardo, die naar McLaren vertrekt, hoogstwaarschijnlijk erg worden gemist en zal de ervaren Aussie met zijn nieuwe werkgever zijn voormalige team heel wat punten afsnoepen.

Voor Renault lijkt in 2021, wanneer het in het hemelsblauw van Alpine aan de start komt, bevestigen het voornaamste doel vooraleer de constructeur in 2022 wil toeslaan met de nieuwe reglmenten. Dan zal het opnieuw met Racing Point, McLaren en Ferrari gaan knokken voor de plaatsen drie tot zes in de stand.

Cijfers van de redactie: