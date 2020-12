Toen Vettel in 2014 werd verslagen door Daniel Ricciardo, de Red Bull-promovendus met zijn kenmerkende brede glimlach, was het voor de man uit Heppenheim helder dat hij zijn heil elders moest zoeken. Dat Ferrari belang had bij zijn diensten maakte het plaatje compleet voor Vettel. "Ik heb een emotionele band met dit team. Ik ben namelijk opgegroeid met Michael Schumacher die races won voor het team. Dat wilde ik ook. Het was dus erg speciaal voor mij om zelf voor dit team te kunnen rijden", blikt hij tegenover onder meer Motorsport.com terug.

Missie mislukt: "Waarheid is dat we hebben gefaald"

Winnen voor de scharlakenrode brigade is ook wel gelukt, maar Vettel wilde meer. "De statistieken [met overwinningen] maken me uiteindelijk niet zo veel uit. We hebben alsnog gefaald. We wilden het kampioenschap winnen, dat is niet gelukt. De missie is niet geslaagd, dus het is gewoon een terechte conclusie. Er is niets mis mee om dat hardop uit te spreken."

Vervolgvraag luidt natuurlijk waar dat aan ligt. Het makkelijkste antwoord luidt dat de combinatie Ferrari-Vettel moest opboksen tegen misschien wel de meeste geoliede machine uit de Formule 1-historie: Mercedes in het hybride tijdperk. "Ja, we hebben het waarschijnlijk moeten opnemen tegen één van de sterkste combinaties die we ooit in deze sport hebben gezien. Dat is zo. Maar dat doet en deed ook niets af aan ons doel. We hebben goede races gehad, maar zaten er soms ook gewoon te ver vanaf. Daar zijn wel redenen voor, maar in het grote geheel is dat genoemde - dat we gefaald hebben - wel de waarheid."

Geknakt door de druk na Hockenheim 2018?

Waar Vettel meerdere redenen noemt, wordt er vaak met de beschuldigende vinger naar hemzelf gewezen. Want is de viervoudig wereldkampioen in de Ferrari-omgeving niet gewoon ten onder gegaan aan de druk? "Ik weet niet wat ik op al die dingen over druk moet zeggen. Volgens mij leg ik mezelf altijd nog de meeste druk op. Zoals gezegd had ik een duidelijke missie en wilde ik winnen. En natuurlijk is het waar door er door de tifosi extra druk is in Italië, maar ik leg de lat vooral uitermate hoog voor mezelf. Ik ben daardoor ook de eerste om toe te geven dat het niet is gelukt. Toen ik met de auto in het grind belandde in Duitsland 2018 baalde ikzelf vooral, al ver voordat de tifosi ervan baalden."

Daarmee is ook meteen een kantelpunt benoemd. In ieder geval een kantelpunt in de titelstrijd van 2018 of wellicht in zijn hele Ferrari-periode? De Scuderia leek in dat seizoen over de beste bolide te beschikken, al nam Mercedes het commando over na die schuiver van Vettel in de Sachskurve. "Maar ik zie dat niet als hét breekpunt van mijn hele Ferrari-tijd. Die hele periode is eigenlijk een soort achtbaanrit van meerdere jaren geweest met vele gebeurtenissen." Wat betreft het seizoen 2018 kan Vettel overigens wel leven met het woord kantelpunt voor het moment in de Sachskurve. "Dat heeft ons in ieder geval niet geholpen qua momentum. Dat was eigenlijk een klein foutje, maar wel een foutje met grote gevolgen. Met een hoge straf dus."

'Sterker geworden als mens en coureur door Ferrari-periode'

Vettel is verder van mening dat het seizoen 2018, nog los van Hockenheim, van doorslaggevend belang is geweest in negatief opzicht. Voordien was Ferrari aan het bouwen en werd de weg naar boven ingezet, nadien volgde de aftakeling stap voor stap. "In dat seizoen 2018 zijn er veel meer dingen gebeurd. We hebben het overlijden van [Sergio] Marchionne meegemaakt en ook de verandering in leiderschap van Maurizio [Arrivabene] naar Mattia [Binotto]. In dat opzicht is 2018 in meerdere opzichten wel een doorslaggevend jaar geweest."

Toch is het volgens Vettel, concluderend, vooral een aaneenschakeling van allerlei momenten gebleken, waarbij de puzzelstukjes over meerdere jaren net niet goed in elkaar zijn gevallen. Opmerkelijk genoeg wijst hij daarbij ook naar een belangrijke transfer achter de schermen. "Je kunt het zeker niet op één ding gooien. Maar in 2016 is er bijvoorbeeld al afscheid genomen van James Allison vanwege een persoonlijk conflict. En achteraf gezien zijn er meer van dat soort dingen geweest, die beter hadden gekund en wellicht beter hadden gemoeten." Allison vertrok naar Mercedes en vertolkt inmiddels een sleutelrol in de brigade van Toto Wolff.

Treuren wil Vettel echter niet, hij kijkt juist vol goede moed uit naar een nieuw hoofdstuk in zijn carrière: bij Aston Martin. "Alle zaken die in de afgelopen jaren zijn gebeurd, zijn met een bepaalde reden gebeurd. Het allerbelangrijkste is, voor mij althans, dat ik er zelf van leer. Ik ben er weer verder van gegroeid. Van momenten op het circuit, zoals het moment in Hockenheim dat je al eerder noemde, maar ook van dingen naast de baan. Uiteindelijk voel ik me nu beter en sterker dan voorheen, al is het op de momenten zelf lang niet altijd makkelijk geweest."

VIDEO: Waarom heeft Vettel het dit jaar zo moeilijk gehad met de Ferrari?