Eindrapport Lance Stroll: Deed die ook nog mee?

Het Formule 1-seizoen van Lance Stroll

Positie in het wereldkampioenschap: 13

Aantal WK-punten: 34

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 8e plaats (Rusland)

Beste resultaat: 6e plaats (Qatar)

Rapportcijfer: 6,0

Lezersvraag: Noem drie acties van Lance Stroll die je in 2021 zijn bijgebleven.

Valt nog niet mee hè?



Het vijfde Formule 1-seizoen van Lance Stroll zit erop. Het zoontje van multimiljardair Lawrence Stroll die ongeacht zijn prestaties dus niet zo nodig hoeft te vrezen voor zijn stoeltje. In zijn eerste jaren in de Formule 1 deed Stroll wat we eigenlijk wel van een pay-driver gewend zijn in de sport: andere coureurs in de weg rijden met zo nu en dan een domme spin of crash tussendoor. Noem het een Nikita Mazepinnetje. Dit jaar is de Canadees echter een heuse Antonio Giovinazzi geworden: de coureur waar je het hele jaar eigenlijk niks van hoort, maar wel gewoon één van die twintig coureurs blijkt te zijn die deel uitmaakt van de koningsklasse van de autosport.

De domme fouten van weleer heeft Stroll over het algemeen wel afgeleerd, op een paar incidenten hier en daar nagelaten dan. Bij de start van de Grand Prix van Hongarije nam de Canadees veel te veel risico in de gladde omstandigheden, waarna de Ferrari van de onfortuinlijke Charles Leclerc het doelwit werd van Strolls Aston Martin. Gelukkig voor Stroll had Valtteri Bottas een paar plekken voor hem de halve top-vijf uit de race gekegeld, waardoor de actie van Stroll eigenlijk vrij onopgemerkt bleef. Tijdens de kwalificatie in Mexico was de Aston Martin-coureur opnieuw niet heel erg handig bezig, al was hij deze keer alleen zelf het slachtoffer van zijn crash.

In die kwalificaties werd Stroll dit jaar veertien keer geklopt door teamgenoot Sebastian Vettel, die het in het begin nog wat lastig had bij zijn nieuwe team maar zich daarna toch al snel als de teamleider ontpopte. Het mag ook wel verwacht worden van een viervoudig wereldkampioen. In de races eindigde Stroll net iets vaker voor zijn stalgenoot, maar toch is het de Duitser die aan het einde van de rit meer punten heeft gescoord. Ondanks het feit dat Stroll nu al drie jaar rondloopt bij het team in Silverstone, rijdt de Canadees dus wederom min of meer in de schaduw van zijn teamgenoot. Een zesde plaats in de Grand Prix van Qatar was dit jaar zijn beste resultaat, maar ook dat is eigenlijk iedereen weer vergeten. Het is namelijk vrij karig vergeleken met de twee podiumfinishes van teamgenoot Vettel, al moest die zijn tweede plek in Hongarije weer inleveren toen er te weinig brandstof in zijn AMR21 bleek te zitten.

Lance Stroll wist dit jaar eigenlijk alleen indruk op te maken op de regisseur van de Grand Prix van Monaco, die een herhaling van het missen van een chicane door de Canadees belangrijker vond dan spectaculaire livebeelden van Vettel en Pierre Gasly die wiel-aan-wiel de heuvel op stormden richting Casino. Veel vaker hebben we de coureur uit Montréal niet in beeld gezien dit jaar.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 6,5 Ronald Vording 6,0 Koen Sniekers 6,5 Niels Dijksterhuis 5,0 Bjorn Smit 6,0