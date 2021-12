Fans kiezen Verstappen als beste coureur van F1-seizoen 2021

De Nederlander beleefde in 2021 zijn beste seizoen tot nu toe in de Formule 1. Tienmaal kwam de Red Bull-coureur als eerste over de finish en tien keer kwalificeerde Verstappen zich op de pole-position. Met zijn laatste overwinning op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi stelde Verstappen zijn eerste wereldtitel in de koningsklasse veilig. In de tweeëntwintig Grands Prix die de kalender bevatte kwam de regerend wereldkampioen vier keer niet in de top twee terecht. De rest van de wedstrijden finishte de 24-jarige coureur altijd op het podium. Voor de fans reden genoeg Verstappens seizoen te beoordelen met een 8,8.

Op plaats twee eindigde Mercedes-coureur Lewis Hamilton met een 8,3. De zevenvoudig wereldkampioen was in 2021 op jacht naar zijn achtste titel, maar kreeg felle tegenstand van Verstappen. Een zevende plaats was - op een uitvalbeurt in Italië na - zijn slechtste resultaat van het seizoen. De top drie werd compleet gemaakt door Carlos Sainz. De Ferrari-coureur ontving van de fans een 7,7 voor zijn prestaties. De Spanjaard reed zijn eerste seizoen bij de Italiaanse formatie en finishte uiteindelijk boven ploegmaat Charles Leclerc in het kampioenschap. Sainz kwam vier keer op het podium in 2021.

Met een nipt verschil belandde AlphaTauri-coureur Pierre Gasly net voor Lando Norris op de vierde plaats. De Fransman kreeg een 7,7 van de fans, terwijl de Britse McLaren-coureur beoordeeld werd met een 7,6. Verstappens teamgenoot Sergio Perez ontving een 7,1, wat een zesde stek betekende. Fernando Alonso (7,1), George Russell (6,78), Charles Leclerc (6,77) en Esteban Ocon (6,6) werden respectievelijk zevende, achtste, negende en tiende.